Prvič več kot 100.000 novih okužb, potrdilo le še po poživitvenem odmerku?

Francoske oblasti so v soboto sporočile, da so v 24 urah potrdile 104.611 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej.

Tako so že tretji dan zapored zabeležili rekordno število novih okužb. Naraščanje števila primerov pa beležijo že vse od začetka decembra, ko so prvič potrdili več kot 50.000 okužb v enem dnevu.

Pristojne skrbi hitro širjenje nove koronavirusne različice omikron. Že v petek so priporočili cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 že po treh mesecih po prvotnem cepljenju. V državi je sicer polno cepljenih 76,5 odstotka od 67,4 milijona prebivalcev.

Zdaj pa vlada razmišlja o tem, da bi covidno potrdilo cepljenim izdali, samo če so prejeli tudi poživitveni odmerek. Francozi sicer to potrdilo, s katerim dokazujejo, da so cepljeni proti covidu, da so to bolezen preboleli ali pa da imajo negativen izvid testa na koronavirus, potrebujejo za vstop v kavarne, restavracije, javne kraje in za mednarodna potovanja.

V ponedeljek bo francoski predsednik Emmanuel Macron s ključnimi ministri razpravljal o novih ukrepih za zajezitev virusa.