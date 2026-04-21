Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Prvo javno opravičilo potomca francoskih trgovcev s sužnji

Nantes, 21. 04. 2026 09.41 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
N.V.
Pierre Guillon de Prince

Francija ima dolgo in zapleteno zgodovino, povezano s suženjstvom Afričanov, predvsem v času kolonialnega imperija. Do zdaj uradnega opravičila posameznikov še ni bilo slišati. A vse to se je spremenilo z dnem, ko je 86-letni Francoz izrekel prvo javno opravičilo zaradi vloge njegove družine v čezatlantskem suženjstvu.

Čeprav so Portugalska in Združeno kraljestvo prevladovali v čezatlantski trgovini s sužnji, so bili Francozi tretji največji trgovci s sužnji, do tega položaja pa so prišli zaradi osupljivo velikega števila Afričanov, pripeljanih v Saint-Domingue (Haiti) v poznem 18. stoletju.

Afričane so pogosto nasilno odpeljali iz zahodne Afrike, poleg Haitija pa so jih vozili tudi na Martinik in Guadeloupe, kjer so jih prisilili v delo na plantažah sladkorja, kave in bombaža.

Eni izmed sužnjelastnikov so bili tudi predniki Pierra Guillona de Princea iz Nantesa, največjega francoskega pristanišča za čezatlantsko trgovino s sužnji. Bili so ladjarji, ki so prepeljali okoli 4500 zasužnjenih Afričanov in imeli plantaže na Karibih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Guillon de Prince se je zaradi temačne zgodovine prednikov zdaj odločil opravičiti. Dejal je, da se morajo tudi druge francoske družine soočiti s svojimi zgodovinskimi povezavami s suženjstvom in da bi morala država narediti več kot le simbolične geste pri soočanju s preteklostjo, tudi z odškodninami, poroča CNN.

"Ob porastu rasizma v naši družbi sem čutil odgovornost, da ne dopustim, da bi ta preteklost utonila v pozabo," je dejal 86-letnik.

Opravičilo je podal na srečanju v Nantesu pred odprtjem 18-metrske replike ladijskega jambora, skupaj z Dieudonnéjem Boutrinom, potomcem zasužnjenih ljudi s karibskega otoka Martinik.

"Številne družine potomcev trgovcev s sužnji si ne upajo govoriti iz strahu, da bi ponovno odprle stare rane in sprožile jezo," je dejal 61-letni Boutrin. "Pierrejevo opravičilo je pogumno dejanje."

Francija je leta 2001 priznala čezatlantsko suženjstvo kot zločin proti človeštvu, vendar se, tako kot večina evropskih držav, nikoli ni uradno opravičila za svojo vlogo. Pozivi k odškodninam, od uradnih opravičil do finančnih kompenzacij, naraščajo po vsem svetu, čeprav kritiki trdijo, da države in institucije ne bi smele biti odgovorne za zgodovinske zločine.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tho mp son
21. 04. 2026 11.20
Kakšna brezveznost , ki je tipična za obdobje , ko bi najraje vse "vrgli s tečajev". Nobeno opravičilo ne spremeni ničesar , je le nek znak kulture posameznika . Sicer bi se pa vsi po svetu imeli komu kaj za opravičevati .
Odgovori
+1
1 0
Pedro Lopez
21. 04. 2026 10.41
Bedarija, ta opravičila in morebitne odškodnine. Kaj pa ima današnja generacija s tem, kar se je dogajalo pred več 100 leti.
Odgovori
+5
6 1
Zmaga Ukrajini
21. 04. 2026 10.40
Prav je, da se suženjstvo obsodi, vendar pa je opravičilo 86-letnega potomca sužnjelastnikov nepotrebno in zgrešeno, ker ničesar ne spremeni in nič ne pomeni. Opravičilo je smiselno le v primerih, ko ga izreče povzročitelj, ali pa na primeru države, opravičilo izreče npr. tudi aktualna vlada. Saj ni on počel ljudem teh grozot, ki so jih povzročili njegovi predniki in drugič - nesmiselno je tiste čase primerjati z današnjimi. Danes imamo (vsaj v razvitem svetu) "priznane" človekove pravice, precej bolj "napredno" zakonodajo in varstvo človekovih pravic, o katerih so lahko v tistih časih, ko so se dogajale te grozote, samo sanjali. Dejstvo je, da se je suženjstvo pojavljajo tekom celotne zgodovine človeštva – antike (Rimsko cesarstvo, Stara Grčija), do novega veka (omenjena transatlantska trgovina s sužnji, povezava: Evropa-Afrika-Amerika). Zmotno je misliti, da so bili pri sužnjelastništvu glavni Portugalci, Španci, Angleži in Francozi. Tudi v islamskih kalifatih je obstajala dolgotrajna trgovina s sužnji. Prav tako v Otomanskem cesarstvu, pa tudi v Afriki in Aziji. Skratka, prav je, da se danes sužnjelastništvo obsodi, opravičilo posameznika pa ni več smiselno, saj niti ni več živečih tistih, ki so jim bile tako grobo kršene pravice. Dobro bi bilo, ko bi se svet raje pobrigal za to, da bi bil ta pojav dokončno izrinjen. Pa vendar še vedno obstaja, pač v malce drugačni obliki, a vseeno. Poznamo mnoge zgodbe izkoriščanih delavcev in to, v kakšnih razmerah živijo. In to je to.
Odgovori
+0
3 3
3320.
21. 04. 2026 10.36
Kdaj se bodo opravičili afričani za bedarijenki jih počnejo po evropi, ki jih hrani, oblači itd.
Odgovori
+4
6 2
Pujček
21. 04. 2026 10.29
Pukl se naj opraviči da nas je zapiral na občine. Vodne topove že pripravlja?
Odgovori
+0
4 4
3320.
21. 04. 2026 10.37
Če bi takrat vladal golob bi bil zaprt doma, ne pa samo v občine, nas necepljene bi pa lovili okrog kot živali
Odgovori
+1
3 2
Pedro Lopez
21. 04. 2026 10.43
Dajte že preboleti ta covid. Povsod je bilo enako, samo pri nas ne nehate s tem jamranjem. A je lepo biti v vlogi žrtve?
Odgovori
-1
1 2
Prelepa Soča
21. 04. 2026 10.52
Pujček, kar si počel, to si si zaslužil, za moje pojme še premalo. Normalni nismo imeli nobenih težav, delikventi jih imate pa vedno in povsod.
Odgovori
-1
1 2
SloButale
21. 04. 2026 11.31
Gre raje na Žale, kot da bi se opravičil Slovencem in Sloveniji za vso škofo, ki jo je naredil od osamosvojitve.
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
21. 04. 2026 10.19
Ma, kaj se ima on za opravičevat.
Odgovori
+3
5 2
Če si mama, potrebuješ točno te superge
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641