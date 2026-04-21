Prvo javno opravičilo potomca francoskih trgovcev s sužnji

Čeprav so Portugalska in Združeno kraljestvo prevladovali v čezatlantski trgovini s sužnji, so bili Francozi tretji največji trgovci s sužnji, do tega položaja pa so prišli zaradi osupljivo velikega števila Afričanov, pripeljanih v Saint-Domingue (Haiti) v poznem 18. stoletju.

Afričane so pogosto nasilno odpeljali iz zahodne Afrike, poleg Haitija pa so jih vozili tudi na Martinik in Guadeloupe, kjer so jih prisilili v delo na plantažah sladkorja, kave in bombaža.

Eni izmed sužnjelastnikov so bili tudi predniki Pierra Guillona de Princea iz Nantesa, največjega francoskega pristanišča za čezatlantsko trgovino s sužnji. Bili so ladjarji, ki so prepeljali okoli 4500 zasužnjenih Afričanov in imeli plantaže na Karibih.