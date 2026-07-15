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Prvo mesto na Hrvaškem, kjer so prepovedali nočno prodajo alkohola

Makarska, 15. 07. 2026 10.39 pred 24 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Makarska riviera

Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta.

Hrvaški sabor je konec maja sprejel spremembe zakona o trgovini, po katerih lahko enote lokalne samouprave z odlokom omejijo prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro ali pa jo v tem času v celoti prepovejo.

Makarski mestni svet je v torek sprejel odlok o omejitvi prodaje alkoholnih pijač v prodajnih objektih, s čimer je to obalno mesto na jugu Hrvaške postalo prvo v državi, ki je uvedlo takšen ukrep, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Makarska
Makarska
FOTO: Dreamstime

Odlok na celotnem območju mesta prepoveduje prodajo alkoholnih pijač v trgovinah, pekarnah, trafikah in drugih prodajnih objektih med 21. in 6. uro. Delovni čas trgovin ostaja nespremenjen, omejitev pa ne velja za gostinske lokale. Nadzor nad izvajanjem odloka bodo izvajali inšpektorji državnega inšpektorata.

Namen ukrepa je po navedbah mestnih oblasti zaščititi javni red, zdravje, kulturno dediščino in okolje ter izboljšati kakovost življenja prebivalcev. V poletnih mesecih se v starem mestnem jedru in na plažah namreč zbirajo množice ljudi, nekateri med njimi pa povzročajo materialno škodo in hrup, kar oblasti povezujejo tudi z dostopnostjo alkohola v nočnih urah.

Omejitev prodaje alkohola so napovedala tudi nekatera druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar.

makarska alkohol

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stanley
15. 07. 2026 11.05
To je uspelo gostinskemu lobiju, da bodo ljudje prisiljeni pri njih kupovati drago pijačo.
Odgovori
+1
1 0
Arzen
15. 07. 2026 11.04
PONOČI SO TRGOVINE ZAPRTE :) OČITNO NOVINAE 24UR SPLOH NI PREBRAL ČLANKA :)
Odgovori
+1
1 0
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