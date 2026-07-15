Prvo mesto na Hrvaškem, kjer so prepovedali nočno prodajo alkohola

Hrvaški sabor je konec maja sprejel spremembe zakona o trgovini, po katerih lahko enote lokalne samouprave z odlokom omejijo prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro ali pa jo v tem času v celoti prepovejo.

Makarski mestni svet je v torek sprejel odlok o omejitvi prodaje alkoholnih pijač v prodajnih objektih, s čimer je to obalno mesto na jugu Hrvaške postalo prvo v državi, ki je uvedlo takšen ukrep, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.