Prvi mož hrvaškega javnega zdravstva opomnil Avstrijce

Da razmere niso slabe in da je Hrvaška varna država, vztraja direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, kljub temu, da so v zadnjem dnevu našteli 199 novih okužb. Avstriji, ki je za svoje državljane uvedla karanteno in jih pozvala, naj se vrnejo domov, pa je zažugal: "Smučarska sezona bo kmalu tu in takrat bodo Avstrijci vabili ljudi, naj pripotujejo k njim, mi pa bomo razglasili ukrepe."