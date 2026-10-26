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Prvo najdišče dinozavra v morju: izkopavajo 130 milijonov let stare kosti
Mednarodna ekipa paleontologov te dni na jugu Istre pri kraju Bale izkopava kosti dinozavra, stare 130 milijonov let. Gre za prvo najdišče dinozavra v morju, zato so na delu potapljači, ki na površje neumorno vlečejo skale, v katerih so deli okostja dinozavra – gre najverjetneje za novo, še nepoznano vrsto. Raziskave bodo verjetno trajale še leta, nekoč v prihodnosti pa bodo vsa odkritja na ogled javnosti v hrvaškem prirodoslovnem muzeju.
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