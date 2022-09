Prvo poročilo: sabotaža posledica eksplozij z močjo več sto kilogramov TNT

Plinovoda Severni tok 1 in 2 v Baltskem morju puščata že na štirih mestih. In sicer sta dve območji puščanja v danskih teritorialnih vodah, dve pa v švedskih. Že takoj po prvih informacijah, da so v Baltskem morju zaznali puščanje, so se pojavile informacije, da gre najverjetneje za sabotažo. Temu posredno pritrjujejo tudi podatki seizmografskih merilnih postaj na Švedskem in Danskem. Ti so namreč v ponedeljek na območju plinovodov, ki ležita na globini med 80 in 100 metrov, zaznali dve ločeni eksploziji. Včeraj pa je CNN poročal, da so seizmologi danske geološke agencije ta teden morda zabeležili še tretjo eksplozijo, ki bi lahko odjeknila hkrati z drugo eksplozijo, ki so jo zabeležili v ponedeljek. Zaenkrat podatke še preverjajo, saj bi lahko bila ta morebitna tretja eksplozija zgolj odsev druge.

Tako neposredno vpleteni državi, kot tudi v zvezi Nato in v Bruslju so vedno bolj prepričani, da je šlo za namerno sabotažo. Na krivca za napade še nihče ni pokazal, je pa Rusija zavrnila namigovanja, da stoji za sabotažo. Kot so sporočili, naj bi imeli celo dokaze, da je šlo za namerne napade, kot tudi, kdo naj bi stal za napadi.