Prvo potovanje po smrti potnice na otoku, križarka pa nasedla

Na svojem prvem potovanju po smrti 80-letne Suzanne Rees, zaradi česar je ladja Coral Adventurer trenutno predmet preiskave, je križarka zdaj še nasedla ob vzhodni obali Papue Nove Gvineje. Plovilo je obstalo približno 30 kilometrov od mesta Lae, je po poročanju BBC-ja sporočil tiskovni predstavnik ladje. V času incidenta je bilo na ladji 80 potnikov in 43 članov posadke. Po poročanju naj bi bili v času novega incidenta varni, prvi pregledi pa morebitne škode, ki bi ob trku lahko nastala na trupu, niso pokazali. Danes bodo opravili nadaljnje preglede.

Križarka Coral Adventurer FOTO: Shutterstock

Tiskovni predstavnik Avstralske uprave za pomorsko varnost (AMSA) je dejal, da od ladje Coral Adventurer niso prejeli klica v stiski. Dodali so, da spremljajo situacijo in da bodo po potrebi podprli oblasti Papue Nove Gvineje. 12-dnevno potovanje naj bi se sicer zaključilo 30. decembra. Ali se bo potovanje po celostnem pregledu nadaljevalo po načrtih, pa pristojni še niso sporočili.