Tujina

Prvo potovanje po smrti potnice na otoku, križarka pa nasedla

Lae, 28. 12. 2025 07.55 pred 59 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.P.
Papua Nova Gvineja

Nove težave za križarko Coral Adventurer. Po tem, ko je oktobra na enem oddaljenem avstralskem otoku za seboj pustila starejšo potnico, ki je nato tam umrla, je na svojem prvem potovanju po tem incidentu še nasedla. Potniki in posadka na krovu so sicer varni, prvi pregledi pa škode na trupu ladje niso odkrili.

Na svojem prvem potovanju po smrti 80-letne Suzanne Rees, zaradi česar je ladja Coral Adventurer trenutno predmet preiskave, je križarka zdaj še nasedla ob vzhodni obali Papue Nove Gvineje. Plovilo je obstalo približno 30 kilometrov od mesta Lae, je po poročanju BBC-ja sporočil tiskovni predstavnik ladje.

V času incidenta je bilo na ladji 80 potnikov in 43 članov posadke. Po poročanju naj bi bili v času novega incidenta varni, prvi pregledi pa morebitne škode, ki bi ob trku lahko nastala na trupu, niso pokazali. Danes bodo opravili nadaljnje preglede.

Križarka Coral Adventurer
Križarka Coral Adventurer
FOTO: Shutterstock

Tiskovni predstavnik Avstralske uprave za pomorsko varnost (AMSA) je dejal, da od ladje Coral Adventurer niso prejeli klica v stiski. Dodali so, da spremljajo situacijo in da bodo po potrebi podprli oblasti Papue Nove Gvineje.

12-dnevno potovanje naj bi se sicer zaključilo 30. decembra. Ali se bo potovanje po celostnem pregledu nadaljevalo po načrtih, pa pristojni še niso sporočili.

Preberi še Umrla na avstralskem otoku: znanih več podrobnosti

Spomnimo, da so 26. oktobra na otoku Lizard našli mrtvo 80-letno potnico, ki jo je ladja Coral Adventurer pustila za seboj in nadaljevala plovbo. Reesova se je pred tem s sopotniki sprehajala po otoku, nato pa se je od skupine odcepila, da bi si odpočila. Ladja je tako odplula brez nje, a se vrnila po nekaj urah, ko so ugotovili, da potnice ni na krovu. Dan za tem so našli truplo ženske.

Ladja je bila v času smrti potnice na začetku 60-dnevnega potovanja, ki je bilo po incidentu odpovedano, vsem potnikom pa so ponudili povrnitev vseh stroškov. Izvršni direktor podjetja Coral Expeditions Mark Fifield je dejal, da sodeluje s policijo Queenslanda in drugimi oblastmi pri podpori njihove preiskave.

Izredne razmere zaradi snežnega viharja: ustavljeni leti, plaz zasul smučarje

Zelenski potuje na Florido: kaj bo z Donbasom in Zaporožjem?

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jack Herer
28. 12. 2025 09.10
Zamenjajte kapitana.
Odgovori
0 0
Slash
28. 12. 2025 09.01
Pa to je neverjetno !
Odgovori
+1
1 0
SenecaLucius
28. 12. 2025 08.45
Po sliki sodeč mora na tej ladji biti nekaj tisoč potnikov in osebja in ne le 80 potnikov in 43 članov posadke.
Odgovori
-1
0 1
brabusednet
28. 12. 2025 08.40
No ja ob vsej tej silni tehniki nasede ladja.Imajo Kitajsko elektroniko montirano.
Odgovori
-1
0 1
but_the_ppl_are_retarded
28. 12. 2025 09.10
Mhm. S čipovjem iz ruskih pralnih strojev za izdelavo hipersoničnih lopat.
Odgovori
0 0
