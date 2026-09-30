Prvo usmrtitev ženske po več kot 200 letih uro pred začetkom ustavili

Pike je v zaporu od leta 1995 zaradi umora sošolke Colleen Slemmer. Takrat 18-letna Pike je bila skupaj s takrat 19-letno Slemmer udeležena v programu Job Corps v Knoxvillu. Po sodnih dokumentih je Slemmer mučila in nato ubila zaradi pripomb o njenem razmerju. Pike je v nedavni prošnji za pomilostitev guvernerju Tennesseeja Billu Leeju zapisala, da se smrti ne boji, temveč jo skrbi predvsem sam postopek usmrtitve. Lee je nato v ponedeljek njeno prošnjo za pomilostitev zavrnil, s čimer je odprl pot za izvedbo usmrtitve.

Primer je pritegnil mednarodno pozornost, saj so strokovnjaki ZN in lokalne skupine za pravice pozvali Leeja, naj smrtno kazen odpravi. Pri tem izpostavljajo zlorabe v otroštvu in duševne težave, za katerimi je Pike trpela v času umora. Po njihovem mnenju bi imeli ti dejavniki danes pri odločanju porote večjo težo kot v času njenega sojenja. Odvetniki so opozorili tudi na desetletja, ki jih je Pike preživela v izolaciji kot edina ženska v celici za smrtno kazen v Tennesseeju. Strokovnjaki ZN so ocenili, da bi takšna dolgotrajna izolacija lahko predstavljala nezakonito mučenje.

Sodišče usmrtitev ustavilo le uro pred začetkom

Zvezno prizivno sodišče je nato usmrtitev zaustavilo le eno uro pred začetkom. Kot je pojasnilo, bodo zdaj preučili, ali so bile trditve Pike o spolnih zlorabah v otroštvu upoštevane pri izreku kazni.

Christa Pike leta 1996 po obsodbi FOTO: AP