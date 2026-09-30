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Prvo usmrtitev ženske po več kot 200 letih uro pred začetkom ustavili

Nashville, 30. 09. 2026 17.12 pred 52 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA Ne.M.
Christa Pike

V ameriški zvezni državi Tennessee so nameravali usmrtiti 50-letno Christo Pike, ki je bila obsojena za umor sošolke leta 1995, ko je bila stara 18 let. Pike bi s tem postala prva ženska, usmrčena v Tennesseeju v več kot 200 letih, a je zvezno pritožbeno sodišče usmrtitev zaustavilo eno uro pred izvedbo, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Pike je v zaporu od leta 1995 zaradi umora sošolke Colleen Slemmer. Takrat 18-letna Pike je bila skupaj s takrat 19-letno Slemmer udeležena v programu Job Corps v Knoxvillu. Po sodnih dokumentih je Slemmer mučila in nato ubila zaradi pripomb o njenem razmerju.

Pike je v nedavni prošnji za pomilostitev guvernerju Tennesseeja Billu Leeju zapisala, da se smrti ne boji, temveč jo skrbi predvsem sam postopek usmrtitve. Lee je nato v ponedeljek njeno prošnjo za pomilostitev zavrnil, s čimer je odprl pot za izvedbo usmrtitve.

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Primer je pritegnil mednarodno pozornost, saj so strokovnjaki ZN in lokalne skupine za pravice pozvali Leeja, naj smrtno kazen odpravi. Pri tem izpostavljajo zlorabe v otroštvu in duševne težave, za katerimi je Pike trpela v času umora. Po njihovem mnenju bi imeli ti dejavniki danes pri odločanju porote večjo težo kot v času njenega sojenja.

Odvetniki so opozorili tudi na desetletja, ki jih je Pike preživela v izolaciji kot edina ženska v celici za smrtno kazen v Tennesseeju. Strokovnjaki ZN so ocenili, da bi takšna dolgotrajna izolacija lahko predstavljala nezakonito mučenje.

Sodišče usmrtitev ustavilo le uro pred začetkom

Zvezno prizivno sodišče je nato usmrtitev zaustavilo le eno uro pred začetkom. Kot je pojasnilo, bodo zdaj preučili, ali so bile trditve Pike o spolnih zlorabah v otroštvu upoštevane pri izreku kazni.

Christa Pike leta 1996 po obsodbi
Christa Pike leta 1996 po obsodbi
FOTO: AP

Slemmerjevo so Pike, njen tedanji fant Tadaryl Shipp in prijateljica Shadolla Peterson leta 1995 pol ure mučili in rezali z nožem ter mesarsko sekiro, preden so jo ubili. Ko so našli njeno truplo, je manjkal del lobanje, na čelu in prsih pa so bili vrezani pentagrami, poroča televizija CBS.

Shipp, ki je bil v času umora star 17 let, ni bil upravičen do smrtne kazni in je bil obsojen na dosmrtni zapor, Petersonova pa je po pričanju proti Pike in Shippu prejela le pogojno kazen.

Ženske predstavljajo približno odstotek vseh zapornikov, ki v ZDA čakajo na izvršitev smrtne kazni. Po podatkih Death Penalty Information Center je trenutno v ZDA na smrtno kazen obsojenih okoli 2000 ljudi, med njimi 45 žensk.

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KOMENTARJI3

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InFlames123
30. 09. 2026 17.48
največja demokracija na planetu izvaja smrtno kazen.
Odgovori
-2
0 2
Rudar
30. 09. 2026 18.12
To nima nič z demokracijo.
Odgovori
0 0
Zedd
30. 09. 2026 17.43
V takšnih primerih.. pre.kleti tisti, ki iščejo neke pravice in olajševalne okolice za storilce. Še njih obsodit zraven in odstranit.
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