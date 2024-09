Prvo zasedanje VS ZN pod slovenskim predsedstvom

"Le premirje bo olajšalo trpljenje talcev ter njihovih družin. Znova obsojamo napad, ki so ga 7. oktobra izvedli pripadniki Hamasa. Pozivamo k popolnemu dostopu Mednarodnega odbora Rdečega križa do talcev in k njihovi takojšnji izpustitvi," je dejal Žbogar in obsodil umor talcev.

Zasedanje je s pomočjo zahodnih stalnih članic Varnostnega sveta ZN (ZDA, Velika Britanija, Francija) zahteval Izrael zaradi umora šestih talcev, katerih trupla so odkrili v soboto, obenem pa v imenu Palestincev tudi Alžirija zaradi nadaljevanja izraelskega nasilja v Gazi in na Zahodnem bregu.

Slovenija je obe zahtevi združila v skupno zasedanje, na katerem so poročali generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo, direktorica za operacije v Uradu ZN za usklajevanje humanitarne pomoči (Ocha) Edem Wosornu, direktorica izraelske otroške bolnišnice Efrat Bron Harlev in izraelska aktivistka za človekove pravice Yuli Novak.

Rosemary DiCarlo je med drugim obsodila umor talcev in izraelsko nasilje na Zahodnem bregu, Edem Wosornu je dejala, da za civiliste v Gazi že dolgo ni nobenega varnega zavetišča več, Efrat Bron Harlev pa je govorila o psiholoških travmah otrok izraelskih talcev in žrtev napada Hamasa.

Zelo ostra je bila direktorica izraelske levičarske skupine B'Tselem Yuli Novak, ki je izraelsko vlado obtožila, da ji okupacija in naseljevanje pomenita več kot človeška življenja.

"Vlada cinično izkorišča nacionalno travmo po napadu Hamasa, da z grozljivim nasiljem napreduje svojo okupacijo in zagotavlja judovsko prevlado med reko Jordan in Sredozemljem. Pri tem vsak dan izvaja zločine nad Palestinci," je dejala.

Članice VS so po vrsti obsojale usmrtitev talcev, izrekale pohvale agencijam ZN za uspešno akcijo cepljenja proti otroški paralizi in pozivale k miru ter izpustitvi talcev.

"Po vsem svetu je čutiti ogorčenje. V Palestini so ogorčeni, ker jih mednarodna skupnost zavrača. Ogorčenje je na izraelskih ulicah. Ogorčena je svetovna javnost. Slovenska javnost je ta teden izrazila ogorčenje zaradi vzporednih realnosti in kritizirala politično realnost naših nenehnih razprav brez rešitev," je dejal Žbogar.