Prvoaprilska šala tajske letalske družbe bi lahko bila v nasprotju z lokalnimi zakoni

Na uradnem računu družbe Thai Vietjet na Twitterju je osebje 1. aprila tvitnilo, da letalska družba uvaja novo mednarodno linijo med tajsko provinco Nan in Münchnom v Nemčiji, kar je med ultrarojalisti sprožilo val ogorčenja in jezo ter grožnje z bojkoti. Žalilni tvit so pozneje odstranili, letalska družba pa se je naslednji dan opravičila in v izjavi dejala, da višje vodstvo ni vedelo za tvit, ki je oglaševal "lete med provinco na Tajskem in mestom v Evropi, kar je povzročilo številne odzive v javnosti." V tvitu letalska družba sicer ni omenjala 69-letnega kralja Maho Vajiralongkorna , ki naj bi večino svojega časa preživel v Nemčiji, ali njegove kraljeve soproge Sineenat Wongvajiraphakdi , rojene v provinci Nan. Kralj je Sineenati podelil naziv kraljeve soproge kmalu po njegovem kronanju leta 2019, tako je postala njegova druga žena. Na začetku istega leta pa se je poročil s članico kraljeve osebne enote telesne straže, ki je s poroko postala kraljica Suthida, četrta žena kralja Vajiralongkorna.

Izvršni direktor letalske družbe Woranate Laprabang se je na ogorčenje rojalistov odzval z besedami, da je bilo do preiskave odgovorno osebje suspendirano. "Rad bi se še enkrat opravičil tajskemu ljudstvu za tak incident," je dejal. Toda odvetnik in aktivist Srisuwan Janya je vložil policijsko ovadbo zaradi žalitve kralja in računalniških zločinov ter v objavi na Facebooku dejal, da je bil namen tvita užaliti in opravičilo zato ni dovolj. Srisuwan je na Tajskem sicer znan kot ploden vlagatelj pritožb na policiji. Tako je nekoč za Bangkok Post povedal, da je podal več kot 1000 prijav, vključno z goljufijami potrošnikov, korupcijo in okoljskimi vprašanji. Koliko njegovih pritožb je privedlo do pregona, mediji niso uspeli ugotoviti.

Policija bo pritožbo obravnavala tako, da bo pregledala vsa dejstva v zvezi s tem, kar se je zgodilo, in ali je obstajal kakršen koli zločinski namen, je povedal Kissana Phathanacharoen, namestnik tiskovnega predstavnika tajske policije.

Tajski zakoni o neškodovanju kralju so bili sicer nedavno podvrženi kritiki nekaterih aktivistov in opozicijskih politikov, kar je drzna poteza v državi, ki tradicionalno podpira kralja, ki je zanjo napol božanstvo in zato nad kritiko. So pa v zadnjih letih na protestih pod vodstvom študentov nekateri aktivisti med drugim odkrito kritizirali kralja zaradi časa, ki ga je preživel zunaj države. Od začetka protestov leta 2020 je bilo zaradi žalitve monarhije obtoženih vsaj 183 ljudi.