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Psa do smrti 'raztrgala' žensko

Cocoa, 07. 06. 2026 15.59 pred 23 minutami 4 min branja 5

Avtor:
N.V.
Pitbula

Žensko, ki se je šele preselila na ulico Blue Bonnet Drive na Floridi, sta do smrti raztrgala psa, za katera sosedje pravijo, da sta že dalj časa terorizirala prebivalce soseske. Psa sta zdaj v oskrbi okrožne službe za nadzor živali, njuna lastnica pa v zaporu.

50-letna Jodi Cowan je šele dobra dva tedna živela na ulici Blue Bonnet Drive v mestu Cocoa na Floridi, ko sta jo napadla sosedina psa. Okoli polnoči je sprehajala svojega majhnega psa v ulici, ko sta iz sosednje hiše izmuznila dva psa pasme pitbul.

Varnostna kamera enega od sosedov je posnela napad, šerif okrožja Brevard Wayne Ivey pa je napad opisal kot "izjemno pretresljiv in nazoren". Na posnetku naj bi bilo videti, kako Cowanova stiska svojega psa k prsim, kriči in skuša zbežati.

Psa, ki slišita na ime Max in Mako, sta začela "brutalno napadati in trgati Cowanovo, jo spravila na tla, silovito grizla in jo nazadnje vlekla po tleh," je povedal Ivey za Fox News.

Pitbul
Pitbul
FOTO: Shutterstock

Njene krike je sprva slišal njen partner, ki ji je prihitel na pomoč. Psa je skušal preplašiti tako, da je proti njima večkrat zamahnil z nožem, a brez uspeha. Vmes je poklical še policijo.

"To je bilo brutalno," je za Fox News Digital povedal tiskovni predstavnik urada šerifa okrožja Brevard Tod Goodyear, nekdanji detektiv za preiskovanje umorov. "Zelo je trpela."

Takoj po napadu so Cowanovo prepeljali v bližnji travmatološki center, vendar so bile poškodbe prehude; štiri ure pozneje je umrla. Majhen pes, ki ga je Cowanova poskušala zaščititi za ceno lastnega življenja, je napad preživel nepoškodovan.

"Bila je čudovita ženska," je partner povedal novinarjem. "Imela je rada ljudi, pse pa še bolj kot ljudi."

Preiskava šerifovega urada je pokazala, da je Linda Cutler, lastnica agresivnih psov, vedela, da njena psa večkrat pobegneta z dvorišča in napadata ljudi, vendar je kljub opozorilom službe za nadzor živali storila zelo malo, da bi jima preprečila pobeg, je povedal Ivey. Vedela je tudi, da sta psa že prej ugriznila soseda, ki je bil primoran poiskati zdravniško pomoč.

Sosedje so od oktobra 2024 najmanj 14-krat poklicali policijo zaradi psov, pritožili so se nad potikanjem po soseski, drugi pa so izrazili tudi zaskrbljenost, da za pse ni dobro poskrbljeno. A preiskovalci so pri lastnici našli hrano in vodo za živali ter niso zaznali nobenih znakov zanemarjanja, piše Fox News.

Po smrti Cowanove je lastnica priznala, da sta postajala psa čedalje bolj agresivna, tudi do nje. A potem ko so ju odvzeli, je vseeno spraševala, kdaj ju lahko dobi nazaj.

Ko je lastnica izvedela, da sta psa napadla njeno sosedo, je odšla od doma in se nastanila v hotelu na bližnji plaži. Osem dni kasneje so jo aretirali, med prijetjem pa se je pretvarjala, da doživlja srčni infarkt, so povedali na policiji.

Najprej so jo odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da nima nobenih zdravstvenih težav.

Cutlerjeva je zdaj priprta brez možnosti varščine.

Neustrezno ukrepanje službe za nadzor?

"Morda mislite, da ima služba za nadzor živali pooblastila za zaseg psov, ki redno pobegnejo z dvorišč ali so celo koga ugriznili, vendar je žalostna resnica, da teh pooblastil nima," je dejal Ivey. Uradniki za nadzor živali lahko v primeru ugriza, ki ni preveč resen, izrečejo le globo.

Lastnica pitbulov je sicer skozi leta dobila najmanj pet kazni v skupni vrednosti več sto dolarjev, toda psov ji niso mogli zaseči. Če pes ugrizne dvakrat, ima lastnik po floridski zakonodaji o nevarnih psih še vedno pravico obdržati psa, če so izpolnjene zahteve sodišča: ustrezno ograjena posest, nagobčnik v javnosti, postavitev opozorilne table, da na posesti prebiva nevaren pes, ter sklenitev zavarovanja v višini 100.000 dolarjev za primer morebitnega prihodnjega ugriza.

V primeru Maxa in Maka so nekateri ljudje, ki so podajali prijave, po Iveyjevih besedah trdili, da psa nista agresivna in da se le pogosto izmuzneta iz ograje, zato ju je treba vrniti domov.

Psa sta bila sicer kot mladička prijazna, ljudje v soseski so ju imeli radi. Ko sta odraščala, pa sta začela kazati znake agresivnosti. Kot odrasla psa sta pogosto pobegnila skozi ali čez žičnato ograjo, kar je prebivalce soseske vse bolj plašilo.

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KOMENTARJI5

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tomahawk
07. 06. 2026 16.59
Sem sam odprl da vidim če je polno komentarjev o tem, kako pes ni nič kriv.....
Odgovori
+1
2 1
Rock8
07. 06. 2026 16.55
Noro
Odgovori
+3
3 0
Rosie01
07. 06. 2026 16.55
nic novega pitbull aktivnosti
Odgovori
+5
5 0
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