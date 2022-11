Psa 'prijateljstva' iz Severne Koreje zanetila spor pri sosedih

Spor zaradi stroškov oskrbe

Dva psa pasme pungsan, samca Songkanga in samico Gomi, je Kim Moonu v znak prijateljstva podaril po njunem tretjem vrhu v Pjongjangu septembra 2018. Par je dobil sedem mladičev in Moon je ob zaključku mandata maja letos poleg njiju v svoje zasebno domovanje vzel še enega od njih.

Psi so sicer v skladu z zakonodajo uradno last države in bi jih moral predsednik ob odhodu predati pristojnim oblastem, a na zadnji dan mandata je bil podpisan dogovor, po katerem so skrb za pse zaupali Moonu. Kot zatrjujejo v njegovem uradu, je dogovor vključeval določilo, da bo vlada prevzela stroške njihove oskrbe, ki glede na poročanje lokalnih medijev znašajo približno 2,5 milijona vonov (1800 evrov) na mesec.