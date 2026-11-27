Poljski mejni stražarji so na mejnem prehodu Grzechotki na severu države ruskim mejnim organom uradno predali dva srednje velika mešančka, ki sta pobegnila od doma.

Kot je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal načelnik občine Braniewo, Jakub Bornus, so ju pred dvema tednoma opazili, kako tavata v bližini mejnega prehoda, zato so ju prevzele pristojne službe za živali.

"Na družbenih omrežjih smo takoj objavili sporočilo, da iščemo lastnike ali nekoga, ki bi poskrbel zanju, vendar se ni nihče odzval," je pojasnil.