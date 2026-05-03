Psa privezal za avtomobil in ga vlekel po Šibeniku: 'Dno dna!'

Profil Šibenik Paws je na družbenem omrežju Facebook delil pretresljiv posnetek mučenja živali. Lastnik je namreč po tem, ko so na profilu objavili fotografijo psa, ki so ga našli na trgu, in lastnika pozvali, naj ga pride iskat, to tudi storil. A psa ni odvedel peš ali ga naložil v vozilo in ga odpeljal.

Namesto tega se je odločil, da bo žival privezal za zadnji del vozila in odpeljal, ubogi štirinožec pa je moral teči za njim. Posnetek, ki so ga objavili na spletu, prikazuje ubogega štirinožca, kako se trudi hiteti za vozilom ter se ob tem večkrat spotakne.

"To je dno dna!" so bili jasni ustvarjalci profila, uporabniki pa so v komentarjih podali še veliko strožje obsodbe.

"Nujno mu odvzemite psa in ga kaznujte z zaporom in denarno kaznijo, ki naj bo takšna, da ne bo nikoli več niti pogledal kakšne živali, kaj šele, da bi si jo nabavil," je dejal eden od uporabnikov. Spet drugi je podvomil v delo tistega, ki je dogodek posnel, namesto da bi ukrepal. "Zakaj se nihče ne odzove?? Kakšni ljudje smo postali?!", je še nekaj komentarjev, ki so se zvrstili pod objavo, izpostavil portal Net.hr.

Šibeniško-kninska policija je prejela več prijav, da je v Šibeniku neznani voznik vozil vozilo šibeniških registrskih oznak in za seboj vlekel psa na verigi.

Policisti so takoj po prejemu prijave sprejeli vse ukrepe, namenjene ugotovitvi identitete voznika in okoliščin dogodka. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali so 59-letnega moškega aretirali in ga odpeljali na policijsko postajo. V teku je kriminalistična preiskava.