Tujina

Psa privezal za avtomobil in ga vlekel po Šibeniku: 'Dno dna!'

Šibenik, 03. 05. 2026 14.59 pred 41 minutami 2 min branja 17

Avtor:
M.P.
Pes Šibenik (FB)

Na družbenih omrežjih kroži grozljiv posnetek mučenja živali. Lastnik je namreč svojega psa privezal na zadnji del avtomobila ter ga nato za seboj vlekel po Šibeniku. Le nekaj ur pred tem so na istem profilu objavili fotografijo psa, ki so ga našli na Njegoševem trgu, ter lastnika pozvali, naj ga pride iskat. In lastnik je prišel, a bil zaradi načina, kako je odpeljal psa, kasneje aretiran.

Profil Šibenik Paws je na družbenem omrežju Facebook delil pretresljiv posnetek mučenja živali. Lastnik je namreč po tem, ko so na profilu objavili fotografijo psa, ki so ga našli na trgu, in lastnika pozvali, naj ga pride iskat, to tudi storil. A psa ni odvedel peš ali ga naložil v vozilo in ga odpeljal.

Namesto tega se je odločil, da bo žival privezal za zadnji del vozila in odpeljal, ubogi štirinožec pa je moral teči za njim. Posnetek, ki so ga objavili na spletu, prikazuje ubogega štirinožca, kako se trudi hiteti za vozilom ter se ob tem večkrat spotakne.

"To je dno dna!" so bili jasni ustvarjalci profila, uporabniki pa so v komentarjih podali še veliko strožje obsodbe.

"Nujno mu odvzemite psa in ga kaznujte z zaporom in denarno kaznijo, ki naj bo takšna, da ne bo nikoli več niti pogledal kakšne živali, kaj šele, da bi si jo nabavil," je dejal eden od uporabnikov. Spet drugi je podvomil v delo tistega, ki je dogodek posnel, namesto da bi ukrepal. "Zakaj se nihče ne odzove?? Kakšni ljudje smo postali?!", je še nekaj komentarjev, ki so se zvrstili pod objavo, izpostavil portal Net.hr.

Šibeniško-kninska policija je prejela več prijav, da je v Šibeniku neznani voznik vozil vozilo šibeniških registrskih oznak in za seboj vlekel psa na verigi.

Policisti so takoj po prejemu prijave sprejeli vse ukrepe, namenjene ugotovitvi identitete voznika in okoliščin dogodka. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali so 59-letnega moškega aretirali in ga odpeljali na policijsko postajo. V teku je kriminalistična preiskava.

šibenik mučenje živali pes policija

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blue3dragon
03. 05. 2026 15.41
Kakšna bi bila ustrezna kazen? Privezati ga za vozilo ter ga z 12 km/h vleči do Splita. Potem pa naložiti v samokolnico, kar bi ostalo od njega...
Odgovori
0 0
Ančo
03. 05. 2026 15.40
sram me je brati take članke. raje pišite kako se nekateri psihično spravljajo na sočloveka. ko naredi samomor se vsak sprašuje. prej pa nič. Taki članki pa na prvi strani. sram me je
Odgovori
+1
2 1
Rosie01
03. 05. 2026 15.40
o cem bluzis? a zivalih se pa ne sme pisat? dej
Odgovori
+1
1 0
oježeš
03. 05. 2026 15.39
Nikakor ne morem razumeti zakaj imajo nekateri živali in potem tako kruto postopajo z njimi. Zakaj ne privežejo lastnika za avto in ga pri hitrosti recimo 40 km/h ne vlečejo za seboj? Pa ni malo takih ljudi, ali pa, ko se naveličajo živali jo dobesedno odvržejo nekje v naravi. Nekateri so res poden od podna, da jim težko rečeš da je človek.
Odgovori
+3
3 0
Ančo
03. 05. 2026 15.38
ko se pa človek psihično spravlja na človeka pa vsi tiho. da vas ni strah. zaradi psov cela drama. ko pa trpi človek pa vam ni mar
Odgovori
-2
1 3
Rosie01
03. 05. 2026 15.41
pa dej nehaj ze enkrat zivali si nemorejo pomagat 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ clovek si lahko
Odgovori
0 0
Rožle Patriot
03. 05. 2026 15.38
Pa ne vem no ... je to sploh res .. ???!
Odgovori
0 0
BroNo1
03. 05. 2026 15.30
Res ne vem kaj jim špila v glavi?? Premile so kazni za te pacjente….
Odgovori
+8
8 0
jav0
03. 05. 2026 15.25
Hitr ni sel, ne zgleda pa normalno. Ni lih za kazen to....
Odgovori
-9
2 11
Rožle Patriot
03. 05. 2026 15.39
ne ni za kazen ... je kar takoj za "pospravt" !!!
Odgovori
+1
1 0
Mr Nobady
03. 05. 2026 15.22
Kaj se pritožujete. Je vsaj avto vlekel žival, moralo bi biti obratno, kot za delo in da se iz njih naredi zrezek, žival drugo tak ni vredna.
Odgovori
-6
3 9
Bananistanec
03. 05. 2026 15.24
Človek ..... najhujša oblika živali
Odgovori
+6
6 0
Groucho Marx
03. 05. 2026 15.28
Kar se tiče odnosa do živali, si popolnoma neosveščen, da ne rečem psiho.
Odgovori
+6
6 0
Racional-ec
03. 05. 2026 15.21
Tukaj pa bi mogu bit Hamurabijev zakonik…z istimi sredstvi in silo vrniti mu vse zadano.
Odgovori
+6
7 1
Jani.
03. 05. 2026 15.11
Kir debilko. Je pa res, da vsaj hitro ni peljal. Vseeno. To ni način! Psa za prevoz v prtljažnik in domov.
Odgovori
+10
11 1
oježeš
03. 05. 2026 15.41
Da ni hitro peljal ni nobena olajševalna okoliščina. Ne razumem zakaj imajo taki ljudje živali?
Odgovori
0 0
flojdi
03. 05. 2026 15.11
.vzet kuzka avto in VSE kar ima.ker si zasluzi imeti NIČ.
Odgovori
+8
8 0
