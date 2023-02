Psi in konji so bili zvesti sopotniki Vikingov na dolgih potovanjih v Anglijo

Ljudje in živali so skozi stoletja živeli skupaj, odnosi med njimi pa so bili tako prijateljski kot tudi sovražni. Slednji morda bolj s človeške strani. Danes ljudje večinoma vladamo nad živalmi, bodisi kot najboljši prijatelji naših hišnih ljubljenčkov bodisi kot potrošniki industrijsko pridelanega mesa. Vendar ni bilo vedno tako. V dobi Vikingov je bil odnos med živalmi in ljudmi bolj zapleten.

Aannestadova je dejala, da so Vikingi na živali gledali kot na podobno misleče in jih imeli za božanska bitja. V nordijski mitologiji se ljudje in bogovi namreč lahko spremenijo v živali, te pa imajo človeške lastnosti. Ta preobrazba se imenuje metamorfoza ali potovanje duše.

"V norveški mitologiji je ta posebna lastnost pripisana največjemu od vseh bogov, in sicer Odinu," je dejala Aannestadova.

Tokrat so na vikinškem pokopališču v Heath Woodsu v Derbysu našli kosti iz 9. stoletja, ki kažejo, da so bili ljudje in živali pokopani skupaj. Živali naj bi bile celo sežgane na isti grmadi kot ljudje, je za BBC News povedala doktorska raziskovalka Tessi Löffelmann z Univerze Durham in Vrije Universiteit iz Bruslja.

"Z njimi so ravnali bolj kot z družabnimi živalmi in ne le v gospodarske namene," je dejala. "To se mi zdi zelo ganljivo in kaže na to, da podcenjujemo, kako pomembne so bile živali za Vikinge." Konji in psi so torej, po zadnjih raziskavah sodeč, potovali na vikinških dolgih ladjah po Severnem morju.