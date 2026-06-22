Davek za lastnike psov in mačk?

Skoraj 250 tisoč psov in nekaj več kot 100 tisoč mačk je trenutno registriranih v Sloveniji.

Namenski prispevek, ki naj ne bi presegal zneska 20 evrov, bi bil namenjen za financiranje dežurnih zasebnih veterinarskih ambulant.

"Če je neka služba ustanovljena v imenu javnega interesa, jo mora država financirati, v prvi vrsti proračun. To je tudi namen tega zakona, ker trenutno država nalaga delo zasebnim gospodarskim družbam, ki ga ne plača," pravi Katja Kokot iz stranke Resnica.

Do takšnega predloga so sicer zadržani v opoziciji.

"Stranka Resnica očitno postaja vse bolj transakcijska stranka, govoriti kar tako na splošno o davku na pse in mačke je nenavadno, še posebej, ker zadaj skriva namen obdavčiti tudi dragocene športne konje, krave, ovce ...," pravi Borut Sajovic iz Gibanja Svoboda.

Prvopodpisana pod novelo zakona Katja Kokot sicer dodaja, da so predlagano spremembo za zdaj umaknili. "Teh sprememb ni zapisanih v noveli, vi navajate člene iz amandmajev, ki pa so bili v celoti umaknjeni zaradi uskladitve s koalicijo."

"Zakon je preložen, to se bo uvajalo po septembru. Še enkrat pa poudarjamo, da so ta zavajanja leve strani absolutno absurdna, ravno njihova ministrica je želela uvesti davke na pse in mačke, če se dobro spominjamo. In v našem mandatu tega absolutno ne bo. Zato je tudi zakon prestavljen na september," pa odgovarja Luka Simonič iz SDS.

Besedilo novele zakona v vmesnem času želijo uskladiti tudi z veterinarsko stroko.