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Davek za lastnike psov in mačk?

Ljubljana, 22. 06. 2026 20.08 pred 39 minutami 2 min branja 29

Avtor:
Danica Jovanović
Hišni ljubljenčki (slika je simbolična)

Potem ko je predlog novele zakona o veterinarstvu razburil del javnosti, so obravnavo tega zakona prestavili na čas po poletnih počitnicah. Predlog med drugim predvideva uvedbo namenskega prispevka za lastnike psov in mačk, s katerim bi financirali ambulante nujne veterinarske oskrbe. Višino nadomestila bi določil pristojni minister, znašal pa naj bi največ 20 evrov na žival.

Skoraj 250 tisoč psov in nekaj več kot 100 tisoč mačk je trenutno registriranih v Sloveniji.

Namenski prispevek, ki naj ne bi presegal zneska 20 evrov, bi bil namenjen za financiranje dežurnih zasebnih veterinarskih ambulant.

"Če je neka služba ustanovljena v imenu javnega interesa, jo mora država financirati, v prvi vrsti proračun. To je tudi namen tega zakona, ker trenutno država nalaga delo zasebnim gospodarskim družbam, ki ga ne plača," pravi Katja Kokot iz stranke Resnica.

Do takšnega predloga so sicer zadržani v opoziciji.

"Stranka Resnica očitno postaja vse bolj transakcijska stranka, govoriti kar tako na splošno o davku na pse in mačke je nenavadno, še posebej, ker zadaj skriva namen obdavčiti tudi dragocene športne konje, krave, ovce ...," pravi Borut Sajovic iz Gibanja Svoboda.

Prvopodpisana pod novelo zakona Katja Kokot sicer dodaja, da so predlagano spremembo za zdaj umaknili. "Teh sprememb ni zapisanih v noveli, vi navajate člene iz amandmajev, ki pa so bili v celoti umaknjeni zaradi uskladitve s koalicijo."

"Zakon je preložen, to se bo uvajalo po septembru. Še enkrat pa poudarjamo, da so ta zavajanja leve strani absolutno absurdna, ravno njihova ministrica je želela uvesti davke na pse in mačke, če se dobro spominjamo. In v našem mandatu tega absolutno ne bo. Zato je tudi zakon prestavljen na september," pa odgovarja Luka Simonič iz SDS.

Besedilo novele zakona v vmesnem času želijo uskladiti tudi z veterinarsko stroko.

Prijava na KPK

Z novelo zakona o veterinarstvu se sicer ukvarja tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Ta je prejela prijavo zaradi domnevnega navzkrižja interesov prvopodpisane pod novelo Katje Kokot, ki je po poklicu veterinarka. Na KPK pravijo, da imajo poslanci po ustavi pravico do predlaganja in glasovanja o zakonih in da zato tudi ne govorimo o navzkrižju interesov.

Je pa zato toliko bolj pomembno, še dodajajo, da poslanci pri predlaganju zakonov, pri katerih je opaziti izrazit osebni interes, tudi razkrijejo okoliščine, ki bi lahko vplivale na vsebino zakona.

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KOMENTARJI29

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Kameleon Kiddo
22. 06. 2026 20.47
Dajatev bo namenjena dežurnim privat veterinarskim ambulantam. Da si pokrijejo dežurstva ubožci. Delajo namreč za dnar, samo dežurali so do zdaj iz ljubeznj, zdaj pa fertik ljubavi.
Odgovori
0 0
kunccix
22. 06. 2026 20.47
Primite se za denarnice….Janša je pričel molzit državljane, državo in hujskati vse proti vsem
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
22. 06. 2026 20.46
Golobova vlada je uvedla obvezno čipiranje, obvezna kastracija s strani veterinarjev. Tina se je ves čas zavzemala za dobrobit živali. Sedaj te dodatne službe ne morajo živeti od zraka.
Odgovori
-1
0 1
kunccix
22. 06. 2026 20.44
Davek na verne, za vse vere in bo dovolj denarja. RKC in drugim pa obdavčiti premoženje in prenehati plačevati VSE denarne transferje! Od plač, davkov, penzij….
Odgovori
+3
3 0
mentorhercul
22. 06. 2026 20.43
Vlada dela dobro. Dajatev20 € vsak mesec na vsakega ljubljenčka.
Odgovori
-1
0 1
bububu123
22. 06. 2026 20.42
Kokotoa ve, da je to njeni zadnji mandat in po mandatu gre spet v veterino... To si naredi, da bo samo dežurala in pobirala
Odgovori
+2
3 1
razumi če lahko
22. 06. 2026 20.37
Tak sličen predlog je podala prejšnja vlada takrat levaki niso imeli težav niti jaz ne kakor tudi sedaj nimam veselo na delo !
Odgovori
-5
0 5
pager
22. 06. 2026 20.37
najprej socializirat s tečajem lastnike teh živali in potem še orng davek, prekrškanjem pa prepoved, men osebno se te živali zelo smilijo, ko vidim kaj vse počno z njimi
Odgovori
-3
0 3
mackon08
22. 06. 2026 20.36
Naj uvedejo davek na neumnost, bo denarja za stran metat.
Odgovori
+8
8 0
Pajo_36
22. 06. 2026 20.36
Čudno, da desni portali ne delajo mega drame okoli tega, medtem ko je samo govoranca o novi uredbi praznikov vsula cel gnev mega podjetnikov na Mesca. Dalje, kaj je to enkratni davek, seveda če bo, letni davek, za kaj se gre? Sicer vprašanje pač za kmete: ali je veterinarska dežurna služba zastonj? Kakor jaz vem ne. Če ni, se pravi se uvaja kaj? Prisepvek in en davek. Da se uvede državna veterinarska služba, pa lahko recimo kmet pokliče in dobi žival ne vem oskrbo, je to prispevek in ne davek ! Je zavarovanje avta davek? Ni ! Davek je izključno dajatev na proizvod ali storitev.
Odgovori
+2
3 1
kakorkoliže
22. 06. 2026 20.36
S stranko resnica je priplavalo na površje največje blato od politike.
Odgovori
+6
7 1
MajaZzz
22. 06. 2026 20.34
Če je lastnik psa normalen je tudi pes. naval teh majhnih psov je sreča za vse. Bolje čivava v lasti norca kot velik runo v lasti norca. Raje vidim da mi mjavka čivava kot da zalajal runo.
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+1
2 1
AnneBT
22. 06. 2026 20.32
uvedite še davek na meso, ker živali v kovinskih boksih v klavnicah so tudi domače živali preden jih pojemo. no, če ne drugega, so lastniške.
Odgovori
-1
2 3
Rob123
22. 06. 2026 20.34
Zakaj pa jes meso?
Odgovori
-1
1 2
kinimod
22. 06. 2026 20.32
Podpiram !
Odgovori
-1
2 3
enapi
22. 06. 2026 20.32
Ta vlada vas bo odrla.
Odgovori
+8
9 1
Hellcat
22. 06. 2026 20.35
odrla in zapravila, tako kot prejšnja.
Odgovori
-1
1 2
tech
22. 06. 2026 20.26
Zakaj bi morali samo lastniki mačk in psov plačevat davek? Dajmo zajet vse domače živali. Za tiste, ki jih nimajo, pa za vse druge hobije. Imaš kolo, 20€ davka, za kolesarske,...
Odgovori
+11
12 1
chubba
22. 06. 2026 20.31
Pa za vse vrtickarje in gojitelje rož bi tud moral bit davek.
Odgovori
+4
4 0
Rob123
22. 06. 2026 20.35
Zakaj se ti sprehajas po lastnem zemljišču?
Odgovori
-2
0 2
Rdečimesečnik
22. 06. 2026 20.25
Navadna laž levakov to je svoboda hotela
Odgovori
+1
10 9
kakorkoliže
22. 06. 2026 20.24
Davek na domače živali direktno v žep veterinarke Kokot iz stranke resnica, ki si tako sama sebi piše zakon.
Odgovori
+8
12 4
Partapaki
22. 06. 2026 20.24
Davek na živali, ma sej so ubrisani! A je zdaj hrana za živali zastonj in veterinarji? Samo davek na davek
Odgovori
+9
12 3
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