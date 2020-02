Psi na Hrvaškem zaradi lakote pojedli najšibkejšega v tropu

Prostovoljci hrvaškega društva za zaščito živali Vita, so v hiši v kraju Veliko Trgovišče, severno od Zagreba in le slabih 20 kilometrov od slovensko-hrvaške meje, naleteli na grozljiv prizor.

Lastniki so namreč zapustili trop psov, ti pa so po lačni in izstradani ubili najšibkejšega v skupini in ga pojedli.

V hiši so namreč našli zapuščene pse, ki so jih lastniki tam pustili in se odselili, med njimi pa je bilo tudi truplo enega izmed njih, ki so ga preostali ubili in pojedli. Psi so bili lačni in podhranjeni, ker nihče ni skrbel za njih, piše index.hr.

V hiši je sicer živela petčlanska družina, po informacijah društva pa hiša ni bila last družine, niti za bivanje niso plačevali nobene najemnine. Vse kar bi morali poravnati so bili stroški, a ker niso plačevali niti teh, so se izselili, za sabo pa pustili pet mesecev stare pasje mladiče, ki so vse svoje življenje živeli v smradu in umazaniji, še piše hrvaški portal.

Psi so podhranjeni, a psihično v razmeroma dobrem stanju. Kljub prijavam občina in občinsko redarstvo naj ne bi odreagirala, njihovo delo pa so nato opravili prostovoljci društva Vita. Kot še pišeindex.hr državne institucije znova niso opravile svojega dela, saj ljudje, ki so pse zanemarili niso prejeli nobene kazni.

Iz društva so prek Facebooka še sporočili, da družina, ki je pse pustila v takšnih razmerah, nima socialnih težav in bi si lahko privoščila nakup hrane ter zagotovila psom normalno življenje. Društvo je zato prijavilo tako občino kot lastnico psov.