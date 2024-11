Analizirali DNK psov iz Černobila in odkrili presenetljive mutacije

Psi so potomci hišnih ljubljenčkov, ki so jih v nagli evakuaciji ljudje zapustili.

Raziskovalci z Univerze v Južni Karolini in Nacionalnega inštituta za raziskave genoma so analizirali DNK divjih psov, ki so živeli na izključitvenem območju Černobila ali njegovi bližini, torej na območju, kjer je stopnja radioaktivnega onesnaženja največja.

Jedrski reaktor v Černobilu na severu Ukrajine je eksplodiral 26. aprila 1986. Skoraj štiri desetletja pozneje so elektrarna in številni deli njene okolice še vedno nenaseljeni, vsaj za ljudi.

Na izpraznjenem območju pa se desetletja po nesreči nahajajo nekatere živali, med njimi je veliko prostoživečih psov, ki so potomci hišnih ljubljenčkov, ki so jih v nagli evakuaciji ljudje zapustili.

Raziskovalci so se sedaj osredotočili prav nanje, saj jih je zanimalo, kako je dolgotrajna izpostavljenost sevanju vplivala na njihov DNK, morda pospešila njihov razvoj, kakšen je vpliv na razmnoževanje in s kakšnimi izzivi se živali soočajo. Ugotovitve so objavili v reviji Science Advances.