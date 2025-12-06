Svetli način
Tujina

Robotski psi z obrazi Muska, Bezosa, Picassa: 'Nismo pripravljeni na prihodnost'

Miami, 06. 12. 2025 14.25 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
Na umetniškem sejmu Art Basel v Miamiju so razstavljeni nenavadni robotski psi s hiperrealističnimi obrazi tehnoloških mogotcev, kot sta Elon Musk in Mark Zuckerberg, ter umetnikov, kot je Andy Warhol.

Po tleh se podi skupina robotskih štirinožcev s hiperrealističnimi obrazi tehnoloških milijarderjev in znanih umetnikov. Eden z nenavadno glavo Elona Muska,  drugi z glav Andya Warhola in Marka Zuckerberga. Med njimi je tudi  'Pablo Picasso'. Občasno pol psi pol roboti iz zadnjice iztisnejo natisnjeno umetniško delo, medtem ko na zaslonu na hrbtu utripajo besede 'način kakanja'. To so nenavadni prizori iz umetniškega sejma v Miamiju. Napol humanoidna-napol pasja bitja so razstavljena na tleh enega najbolj znanih umetniških sejmov na svetu, v Art Baselu v Miamiju, poroča CNN. 

 

"Nismo pripravljeni na prihodnost," je sporočilo najnovejšega projekta umetnika Beepleja z naslovom Navadne živali. Pol roboti, pol psi spominjajo na Muska, Warhola, Zuckerberga, Picassa in Jeffa Bezosa. Prvi dan sejma je bizarna predstava spopada humanoidnih psov robotov privabila množico. Gledalci so snemali bizarne prizore. Slišali so se vzkliki nagnusno, moteče in tudi briljantno.  

Umetnik je, kot pravi, s tem naslovil dvom v umetno inteligenco in dodal, da verjame, da bodo drugi umetniki ustvarjali dela v tem duhu in še naprej dvomili o našem odnosu do umetne inteligence.  

art basel roboti robotski psi Art Basel umetna inteligenca Beeple Elon Musk
misterbin
06. 12. 2025 16.17
Še Golobjega treba
alkimistos
06. 12. 2025 16.09
-1
Če nekdo ni pripravljen na prihodnost je to njegov problem. In če kdo razmišla o tem da bo ustavil razvoj živi za luno...
bobii
06. 12. 2025 15.55
+3
Tehnologija je ušla izpod nadzora ...
