Tujina

Jellybean – psička, ki je pretekla sedem maratonov in dva ultramaratona

Sacramento, 01. 10. 2025 06.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Preteči maraton je velik izziv in cilj vsakega tekača širom po svetu. In tako je tudi z Američanom Andrewom, ki je tekač po srcu, vzdržljiv in predan. Takšnih je veliko tekačev na dolge proge, Andrew pa ima še dodatek – sopotnico med nabiranjem milj, to je njegova psička, navdušena pasja maratonka.

psička maraton andrew jellybean
