Psička Lenka svojo lastnico rešila pred ugrizom modrasa

Pogumna psička je lastnico obranila pred strupenim ugrizom, ni pa ji uspelo obvarovati sebe. Modras jo je ugriznil v čeljust in družina Džamić je pasjo rešiteljico brez oklevanja odpeljala na najbližjo veterinarsko postajo v Aleksandrovac. Psička, ki je imela močno zatečeno čeljust, je dobila protistrup, veterinarji pa so ji pomagali tudi s sredstvi proti bolečinam.

Po dveh dneh si je Lenka opomogla in že opravlja svojo najljubšo nalogo, brani in varuje svoje hvaležne lastnike. Da psička družini ne predstavlja le čuvajke, je jasno tudi iz objav, ki jih Džamićevi objavljajo na družbenih omrežjih. Ni zvesta le ovčarka Lenka, zvesti so ji namreč tudi njeni lastniki. Že od nekdaj jih spremlja med odhodi na njivo in v sadovnjak ter nabirat gozdne sadeže in gobe. Ni pa lastnica Slađana edina, ki jo je Lenka rešila. V istem sadovnjaku je skrbna Lenka že rešila dva majhna zajca, za katera je Lenka ves dan skrbela kot mama.