Psička tedne čakala ob mrtvem lastniku: jedla je miši, se izogibala medvedom

Več tednov so iskali pogrešanega 71-letnega Richarda Moora in njegovo malo psičko Finney. Oba sta izginila avgusta, konec oktobra pa so naposled v gorovju Kolorada le našli truplo moškega. Ob njem je še vedno čakala njegova zvesta štirinožna prijateljica. A kako je psička pasme Jack Russel terier v divjini preživela kar 10 tednov? "Če bi Finney znala govoriti, bi bila to neverjetna zgodba," pravi Delinda VanneBrightyn iz službe za iskanje in reševanje Taos, ki meni, da je kosmatinka preživela z lovom majhnih živali in uspešnim izogibanjem plenilcem.

Mala psička pasme Jack Russell terier je ob svojem pokojnem lastniku v gorovju Kolorada čakala kar 10 tednov. Kot poroča Sky News je mrliški oglednik potrdil, da je 71-letni lastnik psičke Finney med pohodom na goro Blackhead Peak umrl zaradi podhladitve oz. hipotermije. Oba sta sicer izginila že 19. avgusta, 30. oktobra pa je truplo Richa Moora na gori opazil lovec in o tem obvestil reševalce. Reševalne ekipe so pred tem neuspešno preiskale območje strme gore med njenim vrhom in krajem, kjer je Moore parkiral svoj avtomobil, je povedala Delinda VanneBrightyn iz službe za iskanje in reševanje Taos.

Po odkritju je bila 12-kilogramska psička Finney sicer precej shirana, v 10 tednih je izgubila skoraj polovico svoje prvotne teže. A kosmatinka je še vedno zvesto čakala ob svojem lastniku. VanneBrightynova verjame, da je mala psička preživela tako, da je lovila majhne živali, kot so miši, in se ob tem uspešno izogibala plenilcem, kot so pume, kojoti in medvedi, ki so prisotni na tem območju. Reševalna ekipa je na območje priletela dan po tem, ko je lovec na strmem pobočju odkril truplo. Finney so odpeljali k veterinarju na pregled in zdravljenje, nato pa so jo vrnili družini pokojnega 71-letnika, so sporočili iz šerifovega urada.