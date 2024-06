Psihedeliki v nemških prodajnih avtomatih

Kako je mogoče, da se prepovedana droga znajde v prodajnem avtomatu? V eni od nemških zveznih dežel je LSD prosto dostopna in vsaj uradno na voljo zgolj polnoletnim, ki se lahko omamljajo za vsega 25 evrov. Police avtomatov, ki so namesto slanih in sladkih prigrizkov polne psihedelične substance, so postavljeni celo v bližini šol. Preprodajalci izkoriščajo luknjo v zakonu. Kakšno?