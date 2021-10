Psihiater: Morda je želel z izbiro žrtev in morilskega orožja poslati sporočilo

Po navedbah policije so bili štiri ženske in en moški, vsi stari med 50 in 70 let, ubiti v terorističnem dejanju, v katerem je storilec žrtve izbiral naključno. V 35 minut dolgem napadu so bili ranjeni še trije, vključno s policistom, ki ni bil v službi.

Preden se bo začelo sojenje Braathenu, bo sicer treba zaključiti dolg proces, kamor sodi tudi psihiatrična ocena storilca, ki naj bi v preteklih letih že imel psihične težave.

Avstrijski sodni psihiater Reinhard Haller je za krone.at analiziral primer na podlagi doslej znanih podatkov. Meni, da bi lahko bila za dejanje kriva duševna bolezen, čeprav je zaenkrat o primeru znanega bolj malo. Ocenil je, da bi lahko prav duševna bolezen prispevala tudi k spreobrnitvi v islam – ker, kot pravi – vsaka vera ponuja veliko prostora za lastne interpretacije in posledično tudi za zavajajoče ideje.

Večino seveda zanima, zakaj je za grozljivo dejanje uporabil prav lok in puščice. Haller meni, da je lahko za to kriva zgolj dostopnost tega orožja ali pa je želel storilec z izbiro orožja poslati sporočilo, saj gre za orožje, ki so ga uporabljali že v starodavnih bitkah. Dodal je, da se je v 35 letih, kolikor dela kot sodni psihiater, le petkrat soočil z ljudmi, ki so skušali ubijati na ta način. So pa imeli, kot dodaja, vsi hude čustvene motnje in težave z obvladovanjem jeze.

Glede tega, kako dolgo je storilec napad načrtoval, pa strokovnjak meni, da se je vsekakor moral naučiti učinkovitega rokovanja s specifičnim orožjem.

Meni pa, da bo imel izvedenec psihiatrične stroke nekaj dela predvsem s tem, da ugotovi, ali je storilec namenoma izbiral nekoliko starejše žrtve in zakaj je začel moriti šele pred očmi policistov.