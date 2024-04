Ptič oponašal policijsko sireno in prelisičil policiste

Pri lokalnem društvu za varstvo divjih živali so povedali, da je samec kosa povzročal hrup, da bi privabil partnerico in opozoril druge samce na svoj teritorij. Hills je opisal, da je bil prvi, ki ga je petje ptice pretental."Po prostem vikendu sem sedel za mizo in v daljavi sem slišal šibek zvok nečesa, kar je bilo podobno policijski sireni," je povedal prometni policist."Kasneje sem prišel ven, pogledal med drevesa in zagledal ptico, ki je profesionalno oponašala zvok sirene," je dodal.

Na šaljivo vprašanje, ali bi bilo treba prevarantsko ptico aretirati zaradi posnemanja policijske sirene, je inšpektor Hills odgovoril: "Če se bo začela oblačiti v uniformo in izvajala kakšna policijska pooblastila, potem bomo morda morali to obravnavati."

Phil Bruss iz organizacije Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire Wildlife Trust pa pojasnil, kaj je namen ptičjega petja: "Namen je doseči dve pomembni stvari, in sicer s tem kliče samico ali pa ostalim samcem sporoča, da je to ozemlje njegovo."