Ptič 'sestrelil' letalo ameriške mornarice

Ko se letalo približuje stezi in se spušča, pa se v daljavi pojavi ptica. Kot je videti na posnetku, gre ena ptica v desno, sledi ji druga ptica, ki gre levo. In potem se neposredno pred letalom pojavi še ena ptica. Slišati je pilota, nekaj sekund kasneje pa se v pilotski kabini oglasijo alarmi, ki preglasijo pilotov glas, ko govori po radiu. "Nujno, poskušamo priti do pristajalne steze," pravi. Toda ko po radiu pridejo navodila za pristanek, približno 20 sekund po trku s ptico, jih pilot prekine. "Ne bo nam uspelo," pravi. Ko se alarmi še oglašajo, se letalo nenadoma spusti proti tlom, drevesa pod njim pa so vse bližje. Šest sekund pred strmoglavljenjem pilot zavpije: "Pripravite se, da se katapultiramo. Zdaj! Zdaj!"

Po katapultu iz letala je inštruktor pristal v gozdu in se lažje poškodoval, je takrat sporočila lokalna policija. Učenec pilot se je ujel v žice daljnovoda. Očividci so povedali, da so videli, da je študent zagorel. Policija je takrat sporočila, da je "hudo opečen". Po približno mesecu in pol v bolnišnici v Dallas-Fort Worthu so ga premestili v bolnišnico v San Antoniu.