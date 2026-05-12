Ptice v Ukrajini pletejo gnezda iz ostankov dronov

V Ukrajini so si ptice v bližini vojnih območij začele plesti gnezda z uporabo optičnega kabla, ki se običajno uporablja za nadzor dronov. Fotografijo zapuščenega gnezda je denimo delil vojak in pripisal: " Narava se prilagaja vojni. Ptice so pomešale naravne in umetne materiale. " Ena izmed objav pa pravi: "Kar smo ustvarili za smrt, so ptice preobrazile v življenje."

Charlie Russell, raziskovalec na britanski Univerzi East Anglia, ki je preučeval vpliv vojne na ptice selivke, je pojasnil: "Prostoživeče živali v Ukrajini se soočajo s številnimi vplivi zaradi vojnega konflikta, od katerih se bodo mnogi nadaljevali še dolgo v prihodnosti. Optični kabli iz dronov pokrivajo velika območja ali gozdnate in robne habitate ter tvorijo nevarne mreže čez drevesa in jase, ki bodo v prihodnjih letih predstavljale veliko tveganje za zapletanje in smrt številnih vrst, vključno z ogroženimi pticami in netopirji. Uporabljeni materiali se ne bodo naravno razgradili, poleg tega pa že pokrivajo velika območja pomembnih habitatov. Njihova odstranitev bo težka."

Optični kabli POF so lahki in izjemno močni, zato lahko zavrženi kabli predstavljajo resno tveganje in past za prostoživeče živali, zlasti za ptice, netopirje in kopenske sesalce. Tudi če se prostoživeče živali ne zapletejo vanje, lahko kabli delujejo kot ovira za gibanje. Kot taki predstavljajo veliko grožnjo za prostoživeče živali, saj zmanjšujejo dostop do pomembnih virov. Zaradi svoje sestave lahko ti kabli v okolju obstajajo več kot 600 let, kar predstavlja dolgoročno grožnjo, še piše Conflict and Environment Observatory.