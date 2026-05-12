Tujina

Ptice v Ukrajini pletejo gnezda iz ostankov dronov

Kijev , 12. 05. 2026 09.57 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
A.K.
Gnezdo iz optičnih vlaken

Vojna v Ukrajini ima hude posledice tudi na okolje. Po družbenih omrežjih kroži videoposnetek, ki prikazuje ptičje gnezdo iz optičnih vlaken. Ptice so si gnezdo spletle iz ostankov optično vodenih FPV-dronov. Ti so očitno preplavili pokrajino, kjer pa imajo škodljive vplive na ukrajinski ekosistem.

V Ukrajini so si ptice v bližini vojnih območij začele plesti gnezda z uporabo optičnega kabla, ki se običajno uporablja za nadzor dronov. Fotografijo zapuščenega gnezda je denimo delil vojak in pripisal: "Narava se prilagaja vojni. Ptice so pomešale naravne in umetne materiale." Ena izmed objav pa pravi: "Kar smo ustvarili za smrt, so ptice preobrazile v življenje."

Vojna v Ukrajini povzroča obsežno okoljsko opustošenje. Ne trpijo le ljudje in infrastruktura, temveč so prizadeti tudi ekosistemi. Vojaške operacije so povzročile ogromno škodo okolju, ugotavljajo strokovnjaki, piše Conflict and Environment Observatory.

Charlie Russell, raziskovalec na britanski Univerzi East Anglia, ki je preučeval vpliv vojne na ptice selivke, je pojasnil: "Prostoživeče živali v Ukrajini se soočajo s številnimi vplivi zaradi vojnega konflikta, od katerih se bodo mnogi nadaljevali še dolgo v prihodnosti. Optični kabli iz dronov pokrivajo velika območja ali gozdnate in robne habitate ter tvorijo nevarne mreže čez drevesa in jase, ki bodo v prihodnjih letih predstavljale veliko tveganje za zapletanje in smrt številnih vrst, vključno z ogroženimi pticami in netopirji. Uporabljeni materiali se ne bodo naravno razgradili, poleg tega pa že pokrivajo velika območja pomembnih habitatov. Njihova odstranitev bo težka."

Optični kabli POF so lahki in izjemno močni, zato lahko zavrženi kabli predstavljajo resno tveganje in past za prostoživeče živali, zlasti za ptice, netopirje in kopenske sesalce. Tudi če se prostoživeče živali ne zapletejo vanje, lahko kabli delujejo kot ovira za gibanje. Kot taki predstavljajo veliko grožnjo za prostoživeče živali, saj zmanjšujejo dostop do pomembnih virov. Zaradi svoje sestave lahko ti kabli v okolju obstajajo več kot 600 let, kar predstavlja dolgoročno grožnjo, še piše Conflict and Environment Observatory.

IskraLJ
12. 05. 2026 11.25
Kaj vse si bo kokainski še zmislil.
asdfghjklč
12. 05. 2026 11.41
Kokainski je zate zaradi deeppfake videov ... res, "visoka" inteligenca rusofilov. Boljše, da ste tiho in se ne smešite pred ostalimi. Še boljše za vas rusofile pa je, da ste lahko anonimni, da noben ne ve kdo je tisti zavrti osebek, kateri mlati prazno slamo.
brabusednet
12. 05. 2026 11.20
Torej bodo gnezda služila za več generacij,kot hiše za ljudi.Da ni tubi tam gnezdo spletal,ker ga nekaj dni ni bilo na spregled.Sedaj pa gospa na jajcah sedi.
BožidarBožo
12. 05. 2026 11.08
Tam imajo že ptiči optiko, pri nas je še pol priključkov na bakru… 🙄
Roadkill
12. 05. 2026 11.19
pri nas pa s koaksialci pletejo gnezzda
Mad max
12. 05. 2026 11.02
Ta steklena vlakna znajo bit resen problem ker bodo tudi v žitih z Ukrajine
asdfghjklč
12. 05. 2026 11.45
Rusi pač .. uničevalci narave ... to delajo po afriki, aziji, zdaj še po ukrajini ... Manjši problem zaradi teh optičnih vlaken so ptiči ... večji problem so štirinožne živali, ko se bodo enkrat zapletle v to, se več ne bodo rešile in bodo umrle mučne smrti. Presneta glazen ruska. Upam, da se jih čim prej natira za meje. Zanimivo je tudi to, da se nič ne piše po medijih koliko domačih živali (krav, svinj, psov, mačkov itd) so rusi že poklali po ukrajini. Cele štale z več 100 glav živinami so zbombardirali itd ... Dve leti nazaj je bilo posneto kako so rusi odvrgli na štalo polno krav, nekatere so še ravno hodile počasi v štalo in iz štale, ko je priletela v štalo ruska raketa.
LevoDesniPles
12. 05. 2026 10.51
lol elita pa z nakradenem izdeluje zlate vvcje
Roadkill
12. 05. 2026 10.42
Narava vedno vse zgliha. Zaupam v naravo 100%
galeon
12. 05. 2026 10.22
Očitno ptiči nimajo težav z okolsko katastrofo kot neumni ljudje.
