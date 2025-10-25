Množični pogini žerjavov: s travnikov jih odvažajo s traktorji

Hiter porast okužb beležijo predvsem v zadnjih dveh tednih z jesensko selitvijo ptic. Zvezni inštitut za zdravje živali (FLI) je zabeležil 29 izbruhov med divjimi pticami po vsej državi, to sezono so še posebej prizadeti žerjavi.
V Linumu, približno 60 kilometrov severno od Berlina, so veterinarski higieniki v belih zaščitnih oblekah in z maskami pobirali poginule žerjave, ki so jih nato odpeljali s traktorji.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Po navedbah oblasti so samo v severnem Brandenburgu našli več kot 1000 mrtvih žerjavov, več kot 500 mrtvih ptic so našli v rezervoarju na meji med Turingijo in Saško-Anhaltom, približno 100 pa v Mecklenburgu.
Ker vrhunec gnezditvene sezone žerjavov šele prihaja, strokovnjaki pričakujejo, da bo poginulih ptic še več.
Po podatkih FLI so to jesen pred širjenjem ptičje kuge na gospodarstvih usmrtili več kot 200.000 piščancev, gosi, rac in puranov. Nemško kmetijsko ministrstvo je zato pozvalo EU, naj zviša odškodnino za poginulo žival s 50 na 110 evrov.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Kot kaže, so letos bolj odporne divje race, med katerimi se je bolezen širila v zadnjih letih in očitno se je v njihovih populacijah že razvilo nekaj imunosti.
Bolezen se sicer širi po vsej Evropi, poleg Nemčije sta najbolj na udaru še Poljska in Španija. Francija je medtem začela tretjo letno kampanjo cepljenja za rejske race in tako postala prva večja izvoznica perutnine, ki se je za tak ukrep odločila na državni ravni. Prav politika cepljenja je pripomogla k zajezitvi bolezni, poroča Reuters.
Trenutno tveganja za zdravje ljudi ni, pristojni kot glavni preventivni ukrep izpostavljajo izogibanje stikom s poginulimi živalmi.
