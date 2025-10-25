Množični pogini žerjavov: s travnikov jih odvažajo s traktorji

Po Nemčiji se z nenavadno visoko hitrostjo širi ptičja gripa. Letos je bolezen najbolj smrtonosna za žerjave, ki jih s traktorji odvažajo s polj in travnikov. Na farmah so morali usmrtiti več deset tisoč kljunov perutnine.

Hiter porast okužb beležijo predvsem v zadnjih dveh tednih z jesensko selitvijo ptic. Zvezni inštitut za zdravje živali (FLI) je zabeležil 29 izbruhov med divjimi pticami po vsej državi, to sezono so še posebej prizadeti žerjavi. V Linumu, približno 60 kilometrov severno od Berlina, so veterinarski higieniki v belih zaščitnih oblekah in z maskami pobirali poginule žerjave, ki so jih nato odpeljali s traktorji.

Poginuli žerjavi v Nemčiji

Po navedbah oblasti so samo v severnem Brandenburgu našli več kot 1000 mrtvih žerjavov, več kot 500 mrtvih ptic so našli v rezervoarju na meji med Turingijo in Saško-Anhaltom, približno 100 pa v Mecklenburgu. Ker vrhunec gnezditvene sezone žerjavov šele prihaja, strokovnjaki pričakujejo, da bo poginulih ptic še več. Po podatkih FLI so to jesen pred širjenjem ptičje kuge na gospodarstvih usmrtili več kot 200.000 piščancev, gosi, rac in puranov. Nemško kmetijsko ministrstvo je zato pozvalo EU, naj zviša odškodnino za poginulo žival s 50 na 110 evrov.

Ukrepi proti širjenju ptičje gripe.