Množični pogini žerjavov: s travnikov jih odvažajo s traktorji

Berlin, 25. 10. 2025 12.00 | Posodobljeno pred 17 minutami

N.L.
Po Nemčiji se z nenavadno visoko hitrostjo širi ptičja gripa. Letos je bolezen najbolj smrtonosna za žerjave, ki jih s traktorji odvažajo s polj in travnikov. Na farmah so morali usmrtiti več deset tisoč kljunov perutnine.

Hiter porast okužb beležijo predvsem v zadnjih dveh tednih z jesensko selitvijo ptic. Zvezni inštitut za zdravje živali (FLI) je zabeležil 29 izbruhov med divjimi pticami po vsej državi, to sezono so še posebej prizadeti žerjavi.

V Linumu, približno 60 kilometrov severno od Berlina, so veterinarski higieniki v belih zaščitnih oblekah in z maskami pobirali poginule žerjave, ki so jih nato odpeljali s traktorji. 

Po navedbah oblasti so samo v severnem Brandenburgu našli več kot 1000 mrtvih žerjavov, več kot 500 mrtvih ptic so našli v rezervoarju na meji med Turingijo in Saško-Anhaltom, približno 100 pa v Mecklenburgu.

Ker vrhunec gnezditvene sezone žerjavov šele prihaja, strokovnjaki pričakujejo, da bo poginulih ptic še več. 

Po podatkih FLI so to jesen pred širjenjem ptičje kuge na gospodarstvih usmrtili več kot 200.000 piščancev, gosi, rac in puranov. Nemško kmetijsko ministrstvo je zato pozvalo EU, naj zviša odškodnino za poginulo žival s 50 na 110 evrov.

Kot kaže, so letos bolj odporne divje race, med katerimi se je bolezen širila v zadnjih letih in očitno se je v njihovih populacijah že razvilo nekaj imunosti. 

Bolezen se sicer širi po vsej Evropi, poleg Nemčije sta najbolj na udaru še Poljska in Španija. Francija je medtem začela tretjo letno kampanjo cepljenja za rejske race in tako postala prva večja izvoznica perutnine, ki se je za tak ukrep odločila na državni ravni. Prav politika cepljenja je pripomogla k zajezitvi bolezni, poroča Reuters

Trenutno tveganja za zdravje ljudi ni, pristojni kot glavni preventivni ukrep izpostavljajo izogibanje stikom s poginulimi živalmi. 

devote
25. 10. 2025 12.19
spet zmanjkalo surovine predelovalni industriji in japitala v trgovskih multinacionalkah.??.. v baranji, hrvatija, na 10 tisoce zdravih svinj v zakol , nato v predelavo in prodajo., drzava sicer namenila neko odskodnino, vendar se zgube predelovalne industrije in multinacionalk pokrivajo na ta nacin iz zepov davkoplacevalcev... kot nekoc sanacija bank. sedaj bo pri perutnini ista zgodba... dokler ta zlagani profitniski kapitalizem ne bo unicen bo tako.
