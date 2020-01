Ptičja gripa tudi na Češkem

Na farmi je za boleznijo, ki so jo najverjetneje prinesle divje vodne ptice, poginilo šest kokoši, preostale so preventivno zaklali.

Oblasti so okoli farme uvedle trikilometrski varnostni pas in rejcem perutnine naložile, da morajo, če je mogoče, preprečiti stik domačih ptic z divjimi.

Na Češkem je do primera te bolezni prišlo tri leta po zadnjem izbruhu, v katerem so morali zaklati skoraj 100.000 ptic.

Visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N8 se je pri perutnini v nekaterih državah EU začela pojavljati v začetku letošnjega leta. Do sedaj so bolezen prijavile Poljska, Slovaška, Madžarska in Romunija.

Slovenska uprava za varno hrano je v petek sporočila, da je meso puranov, ki so bili zaklani v obratu na Madžarskem, v katerem so pozneje potrdili virus ptičje gripe, prišlo tudi v Slovenijo. Družbi Kvibo in Panvita, ki sta imeli 7. in 8. januarja iz te pošiljke 4800 oz. 1770 kilogramov mesa, sta že začeli postopek umika. Ker je meso že v rokah končnega potrošnika, je uprava meso tudi odpoklicala.