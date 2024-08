Puigdemont se je pojavil v Španiji, nato pa zopet izginil

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Norca pobegneta iz norišnice. Nekaj kilometrov stran eden od njiju ves srečen objame starca ob poti in začne kričati: ''Rešena sva, rešena …'' Starec jezno reče: ''Ne obešaj se name! Kaj si nor ali kaj ti je?'' Drugi norec prebledi: ''Beživa! Odkril naju je!!!''