Puigdemont se lahko vrne v Španijo, razveljavili so nalog za aretacijo

Llarena je odločitev sprejel po tem, ko je špansko ustavno sodišče podprlo razširitev zakona o amnestiji iz leta 2024, da bi vključeval tudi kaznivo dejanje zlorabe javnih sredstev.

Zakon o amnestiji za katalonske separatiste, ki so jih preganjali po neuspešnem referendumu o osamosvojitvi Katalonije leta 2017, prvotno ni veljal za osebe, ki jih preiskujejo zaradi zlorabe javnih sredstev in je tako izključeval Puigdemonta. Slednji je namreč obtožen, da je za organizacijo referenduma uporabil javna sredstva, kar so sodišča opredelila kot zlorabo.