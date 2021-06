Pulitzerjeva nagrada za poročanje o koronavirusu New York Timesu

Revija The Atlantic je dobila svojega prvega Pulitzerja za razlagalno poročanje. Osvojil jo je Ed Young za članke o pandemiji koronavirusa. Nagrado v isti kategoriji so dobili tudi Andrew Chung, Lawrence Hurley, Andrea Januta, Jaimi Dowdell in Jacki Botts , ki so za Reuters temeljito obdelali vprašanje kvalificirane imunitete, ki ščiti nasilne policiste pred kazenskim pregonom in tožbami.

Nagrado za nosilno zgodbo sta dobila samostojna novinarka Nadja Frost za zgodbo o migracijah v reviji The California Sunday Magazine in prav tako samostojni novinar Mitchell Jackson , ki je za revijo Runners' World opisal sistemski rasizem v Ameriki.

Pulitzerjeve nagrade, ki se podeljujejo od leta 1917, je bil letos deležen tudi spletni medij BuzzFeed, ki je dobil nagrado za mednarodno poročanje za novice o zaporniških taboriščih za Ujgure na Kitajskem. Dobili so jo Megha Rajagopaulan , Alison Killing in Christo Buschek .

Matt Rocheleau, Vernal Coleman, Laura Crimaldi, Evan Allen in Brendan McCarthy so za Boston Globe osvojili Pulitzerja v raziskovalnem novinarstvu za poročanje o sistematičnih pomanjkljivostih pri izmenjavi informacij med zveznimi državami o nevarnih voznikih tovornjakov.

Pulitzerja za lokalno poročanje sta za časopis Tampa Bay Times osvojila Kathleen McGrory in Niel Bedi o skorumpiranem diktatorskem šerifu, ki je med drugim profiliral šolske otroke. Nagrado za nacionalno poročanje so dobili skupaj The Marshall Project, AL.com, IndyStar in Invisible Institute za celoletno raziskavo in poročanje o škodi, ki jo Američanom povzročajo policijski psi.

Tiskovna agencija AP je dobila Pulitzerja za najnovejše novice, fotograf AP Emilio Morenatti pa za nosilno fotografijo. Michael Paul Williams iz časopisa Richmond Times-Dispatch je dobil Pulitzerja za komentar o boleči zgodovini nekdanje prestolnice konfederacije in odstranjevanju njenih spomenikov. Nagrado za kritiko je dobil Wesley Morris z New York Timesa za kritično pisanje o rasi in kulturi v ZDA, nagrado za uredniški komentar pa Robert Greene iz Los Angeles Timesa za pregled kazenskega sistema v Los Angelesu. Radijski Pulitzer je odšel k Nacionalnemu javnemu radiu (NPR) za poročanje o aktivistih za pravico do orožja in poglabljanju razkola med ameriškimi konservativci.

V kategoriji poezije je nagrado dobila Natalie Diaz za pesem Postcolonial Love Poem, nagrado v kategoriji drame Katori Hall (The Hot Wing King), v kategoriji glasbe Tania Leon (Stride), nagrado za leposlovje je dobila Louise Erdrich (The Night Watchman), David Zucchino pa je dobil Pulitzerja za stvarno literaturo za delo Wilmington's Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy.

Pulitzerja za biografijo sta dobila pokojni Les Payne in Tamara Payne za knjigo o črnskem voditelju v ZDA Malcolmu X z naslovom The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X.

Pulitzerjeve nagrade bi morali objaviti 19. aprila, vendar so objavo prestavili zaradi pandemije koronavirusa. Člani odbora so potrebovali nekaj več časa, da se osebno sestanejo in pogovorijo o nagradah. Koronavirus je lani objavo nagrad premaknil za dva tedna, slovesna podelitev pa je bila virtualna. Letos bo morda v živo, ko bodo izbrali datum.