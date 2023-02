Puljski župan prepovedal koncert, ker v mestu ne želi 'srbskih smeti'

Direktor podjetja Hiljadarka projekt Mario Cindori je v sporočilu za javnost pojasnil, da so pogodbo o najemu športne dvorane za koncert pevca Duška Kuliša, ki prihaja iz Splita in ne Srbije, ter njegovih prijateljev pod imenom Duško Kuliš & gosti podpisali že oktobra lani in najem dvorane tudi plačali.

Na dan, ko so v Pulju nalepili reklamne plakate za koncert, je v podjetje po besedah Cindorija poklical direktor puljske športne dvorane Mario Peruško. Dejal jim je, da je Zoričić od njega zahteval odpoved koncerta, ker da v svojem mestu ne želi srbskih smeti.