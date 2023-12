Pulover princese Diane za milijon, viski za dobra dva milijona evrov

Nesramno bogati so letos podirali rekorde tudi na dražbah avkcijskih hiš. Največji živo modri diamant, ki so ga kadar koli prodajali na dražbi, so prodali za 41 milijonov evrov. Evropski rekord je na dražbi umetnin dosegel Klimtov poslednji portret, v Londonu so ga namreč prodali za neverjetnih 86 milijonov evrov. Vsa pričakovanja pa je presegla dražba puloverja princese Diane, ki je uradno najdražji pulover, ki je bil kadar koli prodan na dražbi, znameniti rdeči pulover s črno ovco med belimi ovcami so prodali za kar milijon evrov. Za eno samo steklenico viskija pa so na eni od dražb iztržili rekordnih 2,4 milijona evrov.