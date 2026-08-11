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Puma na Poljskem? Prebivalce pozivajo, naj se izogibajo gozdu

Varšava, 11. 08. 2026 14.00 pred 42 minutami 2 min branja 2

Avtor:
N.V.
Puma

Prebivalce več vasi v okrožju Ciechanow na severu Poljske je strah zaradi novega obiskovalca v njihovi bližini. Oblasti so namreč sporočile, da naj bi se po gozdu potikala puma, potem ko so prejele več prijav o veliki mački na tem območju.

Veliko mačko naj bi opazil izkušen lovec, upokojeni veterinar in zaposleni na Varšavski univerzi za vede o življenju, piše Euronews.

Moški je žival opazoval s termovizijsko napravo. Po njegovem opisu je imela mačka dolg, ukrivljen rep in je bila približno tako velika kot mladi divji prašič. Po prijavi so na območje poslali več gozdarjev, ki so v bližini luže v gozdu našli odtis šape velike mačke, ki bi lahko pripadal pumi. Za zdaj pa to še ni mogoče zanesljivo potrditi.

Puma
Puma
FOTO: Shutterstock

Če jo bodo našli, oblasti pravijo, da je ne nameravajo ustreliti. Žival bodo uspavali s pomirjevalnim sredstvom in jo nato premestili na varno mesto.

Oblasti so izdale opozorilo, ki velja za prebivalce vasi Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny in Stare Garnowo, prebivalce pa pozivajo k previdnosti in svetujejo posebno pozornost pri nadzoru otrok.

Prebivalci se živali ne smejo poskušati približati, je preganjati ali je sami ujeti. Če kdo opazi veliko mačko, naj se umakne na varno in o tem obvesti pristojne službe.

Poljska se je že soočila s "pumo"

Ta primer ni prvi. Julija so podobno žival opazili v bližini krajev Karsinka in Rekowo v občini Polanów. Žival so celo posneli, lokalne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se izogibajo gozdu. V tem primeru so prisotnost pume potrdili in žival varno ujeli.

Mlado samico so uspavali in nato prepeljali v živalski vrt v Poznanju, kjer so jo čakali pregledi in karantena.

Konec junija so podobno žival opazili tudi v bližini kraja Leniuszka v občini Tuczna.

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KOMENTARJI2

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Wolfman
11. 08. 2026 15.07
Pa dejte no, pa to je puma, ne človek!
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0 0
Bolfenk2
11. 08. 2026 15.07
Puma v Evropi ni avtohtona. To je treba takoj odstreliti.
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0 0
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