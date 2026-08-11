Puma na Poljskem? Prebivalce pozivajo, naj se izogibajo gozdu

Veliko mačko naj bi opazil izkušen lovec, upokojeni veterinar in zaposleni na Varšavski univerzi za vede o življenju, piše Euronews. Moški je žival opazoval s termovizijsko napravo. Po njegovem opisu je imela mačka dolg, ukrivljen rep in je bila približno tako velika kot mladi divji prašič. Po prijavi so na območje poslali več gozdarjev, ki so v bližini luže v gozdu našli odtis šape velike mačke, ki bi lahko pripadal pumi. Za zdaj pa to še ni mogoče zanesljivo potrditi.

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Če jo bodo našli, oblasti pravijo, da je ne nameravajo ustreliti. Žival bodo uspavali s pomirjevalnim sredstvom in jo nato premestili na varno mesto. Oblasti so izdale opozorilo, ki velja za prebivalce vasi Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny in Stare Garnowo, prebivalce pa pozivajo k previdnosti in svetujejo posebno pozornost pri nadzoru otrok. Prebivalci se živali ne smejo poskušati približati, je preganjati ali je sami ujeti. Če kdo opazi veliko mačko, naj se umakne na varno in o tem obvesti pristojne službe.

Poljska se je že soočila s "pumo"