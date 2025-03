Skrivnostno izginotje študentke v karibskem resortu: je utonila?

Skupina petih prijateljic, študentk na ameriški univerzi Pittsburgh, je 3. marca odpotovala v Punta Cano na t. i. 'spring break' (počitnice ameriških univerz ob začetku pomladi op. a.).

Nadzorna kamera v hotelu RIU Republica je pogrešano študentko Sudiksho Konanki posnela, ko se je 6. marca okoli 4. ure zjutraj s prijateljicami odpravila na plažo. 40 minut kasneje so se prijateljice vrnile s plaže, a brez Konanki.

Čez nekaj ur so se štiri študentke odpravile na izlet, da je njihova prijateljica pogrešana, pa so ugotovile šele 12 ur kasneje. Po besedah tiskovnega predstavnika dominikanske policije Diega Pesqueira so študentke o izginotju obvestile hotelsko osebje, kmalu za tem pa so sprožili iskalno akcijo.