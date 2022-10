Puščanje na poljskem delu naftovoda

To je potrdila tudi nemška vlada, ki je naznanila, da se dobava nafte v dve ključni rafineriji v Schwedtu in Leuni kljub puščanju nadaljuje. "Varnost oskrbe Nemčije je trenutno zagotovljena, dobava pa je neprekinjena," je v izjavi zapisalo nemško ministrstvo za gospodarstvo.

Puščanje so odkrili pri glavni rafineriji v osrednji Poljski, ki leži okoli 70 kilometrov stran od Plocka. "Del naftovoda je bil zaprt, druga cev naftovoda in ostala infrastruktura pa delujeta normalno," je sporočil PERN.

Naftovod Družba poteka iz ruske regije Samara na zahod. Pred Belorusijo se razcepi v dva kraka; eden poteka do Litve in Latvije, drugi se znova razcepi na del v Ukrajino, ki gre naprej na Slovaško, Madžarsko in Češko, ter na del, ki gre na Poljsko in Nemčijo.

Do uhajanja prihaja v času povečanih napetosti glede energetske varnosti v Evropi zaradi vojne v Ukrajini. Vendar direktor poljskega oddelka za nacionalno varnost Stanislaw Zaryn meni, da uhajanje ne predstavlja nevarnosti za Poljsko.

"Obseg dogodka ni nekaj, kar bi vplivalo na varnost Poljske, seveda pa dogajanje, s katerim se soočamo v Evropi, kaže na to, da je treba takšna uhajanja zelo temeljito preveriti, zato bomo storili vse, da čim prej ugotovimo končne ugotovitve," je še dodal.