Puščanje tekočine iz Sojuza je verjetno povzročil mikrometeorit

Ruski kontrolorji letenja še naprej ocenjujejo situacijo in spremljajo temperaturne indikatorje na Sojuzu, drugih sprememb parametrov na kapsuli in postaji pa ni, je pojasnil Krikalev. Kljub temu pa stanje ni tako nedolžno. Prihodnje delovanje postaje je namreč odvisno od stanja kapsule. "Na podlagi analize bodo sprejete odločitve o prihodnjem programu letenja," je dejal Krikalev.

Puščanje hladilne tekočine iz kapsule Sojuz MS-22 je posledica trka z meteoritom, ki je zadel enega od njenih radiatorjev, je poudaril Sergej Krikalev , kozmonavt in direktor programov vesoljskih poletov s posadko pri Roskosmosu. Okvara bi sicer lahko vplivala na delovanje hladilnega sistema kapsule in temperaturo, vendar ne ogroža posadke. Sta pa zaradi puščanja dva ruska kozmonavta prekinila načrtovani vesoljski sprehod.

Da puščanje tekočine ne povzroča nevarnosti posadki, je potrdila tudi NASA. "Roskosmos in NASA bosta še naprej sodelovala, člani posadke na vesoljski postaji so varni," so povedali.

Ravno ko sta se ruska kozmonavta Sergej Prokopjev in Dmitrij Petelin nameravala odpraviti na vesoljski sprehod, so strokovnjaki na postajah na zemlji opazili tekočino in delce, kako uhajajo iz kapsule Sojuz. Prokopjev, Petelin in Nasin astronavt Frank Rubio so Sojuz septembra uporabili za prihod na Mednarodno vesoljsko postajo, služi pa kot rešilni čoln za posadko.

Poleg njih so trenutno na postaji še štirje kozmonavti – Nasina astronavta Nicole Mann in Josh Cassada, Koichi Wakata iz Japonske agencije za raziskovanje vesolja ter Rusinja Anna Kikina iz Roskosmosa.