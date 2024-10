Prvič po več desetletjih poplavljena puščava Sahara

Naravnost osupljive prizore so v zadnjih tednih ujeli fotografski objektivi v maroškem delu Sahare. Velika jezera, iz katerih štrlijo palme, ki jih obkrožajo peščene sipine. Puščavo je poplavilo po tem, ko je eden najbolj sušnih predelov na svetu minuli mesec prejel obilne količine dežja. Med drugim se je napolnilo tudi jezero Iriqui, ki je bilo že 50 let presušeno.

Konec septembra in začetek oktobra je jugovzhod Maroka, kjer v celem letu pade manj kot 25 centimetrov dežja, zajel nevihtni sistem z intenzivnimi padavinami. Nekatera območja so le v 24 urah prejela okoli 100 milimetrov dežja, kar je več, kot v povprečju v tej regiji pade skozi celo leto. Tako intenzivne padavine so za to območje zelo nenavadne, še posebej konec poletja. Preliminarni podatki Nasinih satelitov so pokazali, da je ponekod padlo skoraj 20 centimetrov dežja. V puščavskem mestu Errashidia na jugovzhodu Maroka so zabeležili skoraj sedem centimetrov padavin, večji del je prejšnji mesec padel v zgolj dveh dneh. To je sicer več kot štirikrat več od običajnih padavin za ves september in predstavlja več kot polletno količino dežja za to območje.

Obilne padavine so povzročile, da so deli Sahare poplavili. Sredi sipin so nastala velika jezera, iz katerih štrlijo palme. Povsem neobičajni prizori za to pokrajino. Ponovno se je napolnilo tudi jezero Iriqui v največjem narodnem parku v Maroku, ki je bilo že 50 let presušeno. Tolikšno količino dežja in večje poplave so na območju nazadnje zabeležili pred približno 30 do 50 leti, je dejal Husin Juabeb iz maroške meteorološke agencije.

