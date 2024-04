Puščavski prah Atene obarval v oranžno

Oblaki prahu, ki ga je močan južni veter prinesel iz Sahare, so Atene in druge kraje po Grčiji odeli v oranžno meglico. Nevsakdanji prizori, ki so jih številni poskušali ujeti v objektiv, pa skrivajo tudi nevarnost. Vidljivost je močno zmanjšana, dihanje pa oteženo. Prebivalci so si zato te dni spet nadeli zaščitne maske.

K previdnosti pozivajo predvsem ljudi z zdravstvenimi težavami, za vse pa velja, da je treba gibanje na prostem čim bolj omejiti in se ne lotevati napornejših fizičnih aktivnosti.