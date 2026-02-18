Pustil jo je na gori, kjer je umrla: objavili seznam napak, ki so vodile v smrt

33-letnica je lani umrla zaradi podhladitve na alpinističnem vzponu na Grossglockner. Njen partner je obtožen, da jo je v zgodnjih jutranjih urah 19. januarja 2025 pustil nezaščiteno in izčrpano blizu vrha v nevihtnih razmerah, medtem ko je šel iskat pomoč. Tožilci trdijo, da je bil moški, ki mu sodijo, kot bolj izkušen plezalec odgovorni vodnik za izlet in se ni pravočasno obrnil ali poklical na pomoč, da bi pomagal svojemu dekletu, poroča BBC. Avstrijski mediji so ga identificirali kot Thomasa P., ki obtožbe zanika, njegov odvetnik pa je smrt ženske označil za tragično nesrečo.

Kamera ujela usodni vzpon na Grossglockner FOTO: foto-webcam.eu

Tragedija se je zgodila po tem, ko je par začel vzpon na 3798 m visok Grossglockner. Tožilci moškega obtožujejo, da je že od samega začetka delal napake, objavili pa so seznam devetih domnevnih napak. Ključna v primeru je obtožba državnega tožilstva v Innsbrucku, da naj bi ga šteli za odgovornega vodnika za turo, saj je za razliko od svojega dekleta že imel veliko izkušenj z visokogorskimi alpskimi turami in je turo načrtoval. Povedali so, da se je poskušal odpraviti na izlet, čeprav njegovo dekle še nikoli ni opravilo alpske ture te dolžine, težavnosti in nadmorske višine, in kljub zahtevnim zimskim razmeram. Trdijo tudi, da se je na pot podal dve uri prepozno in da s seboj ni vzel dovolj opreme za bivakiranje v sili. Prav tako je dovolil svojemu dekletu, da uporablja mehke čevlje za deskanje na snegu, opremo, ki ni primerna za visokogorsko turo po mešanem terenu, naštevajo tožilci. Obtoženec to zanika. Njegov odvetnik poudarja, da je par turo načrtoval skupaj. Trdi, da sta bila oba v zelo dobri fizični kondiciji in da sta oba imela ustrezne alpinistične izkušnje. Tožilci pa dokazujejo, da bi se moral moški, ko je bil na gori, obrniti nazaj, ko je bilo še mogoče, zaradi močnega vetra do 74 km/h in zimskega mraza. Temperatura je bila -8 stopinj Celzija, temperatura ob vetru pa minus dvajset stopinj Celzija, so povedali.

Kaj je šlo narobe od takrat?

A par se ni obrnil. In zgodbe o tem, kaj se je zgodilo kasneje, se razlikujejo. Po besedah odvetnika obtoženca sta 18. januarja ob 13.30 dosegla kraj, imenovan Frühstücksplatz, točko ture, po kateri pred vrhom ni bilo več poti nazaj. Ker nobeden od njiju ni bil izčrpan ali preobremenjen, sta nadaljevala pot, je povedal. Tožilci pa trdijo, da je par obtičal že okoli 20.50 in da moški ni poklical policije in ni poslal nobenih signalov za klic v sili, ko je okoli 22.50 nad njima preletel policijski helikopter.

