Pustolovščina okoli sveta spet ustavljena: izpluli, a že kmalu spustili sidro

Luksuzna ladja za križarjenje Villa Vie Odyssey, ki bi se morala na triinpolletno potovanje odpraviti že pred štirimi meseci, a je zaradi popravil vse do nedavnega obtičala v Belfastu, je v ponedeljek končno pričela svojo pustolovščino okoli sveta. 125 potnikom so tako v začetku tedna dovolili vkrcanje na krov križarke, nato pa so izpluli iz pristanišča.

A že kmalu zatem so na popotovanju zadeli ob novo oviro. Potniki so tako z luksuzno ladjo znova obstali, tokrat kar sredi morja ob obali Severne Irske, poroča The Guardian.