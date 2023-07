Putin afriškim državam obljubil brezplačno dobavo žita

"V prihodnjih mesecih bomo lahko zagotovili brezplačno dobavo od 25.000 do 50.000 ton žita, in sicer Burkini Faso, Zimbabveju, Maliju, Somaliji, Srednjeafriški republiki in Eritreji," je napovedal Putin.

Po napovedih Kremlja bo Putin ob drugem dnevu vrha v petek s skupino voditeljev afriških držav razpravljal tudi o razmerah v Ukrajini in Nigru, kjer predsednika države Mohameda Bazouma v poskusu državnega udara od srede zadržuje predsedniška straža, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Afriki sicer skrbi poraja predvsem nedavna odločitev Moskve o odstopu od dogovora o izvozu žita, v okviru katerega je Ukrajina izvozila okoli 33 milijonov ton žita, kar je pripomoglo k stabilizaciji cen hrane po svetu. Rusija pa je odtlej po navedbah ukrajinske strani v napadih na skladišča uničila že več kot 60.000 ton žita. Afriška unija je danes ponovno pozvala Moskvo, naj znova pristopi k sporazumu.

"Problem žita in gnojil zadeva vse. O tem se bomo pogovarjali v Sankt Peterburgu, o tem bomo razpravljali s Putinom, da vidimo, kako lahko znova zaženemo ta sporazum," je ruskim državnim medijem povedal predsednik Komorov Azali Assoumani, ki trenutno predseduje Afriški uniji.

Putin je sicer danes ob odprtju vrha zavrnil ponoven pristop k sporazumu, poroča bruseljski bilten Politico. Poudaril je, da je več kot 70 odstotkov ukrajinskega žita, izvoženega po sporazumu, končalo v bogatih in srednje bogatih državah, vključno z Evropsko unijo. "Revnejše države, kot je Sudan, so bile prelisičene, prejele so manj kot tri odstotke ukrajinskega žita," je dejal Putin in dodal, da zahodne sankcije preprečujejo izvoz ruskih gnojil v revne države."Tukaj imamo paradoks. Po eni strani zahodne države ovirajo dobavo našega žita in umetnih gnojil, po drugi strani pa nas hinavsko obtožujejo trenutnega stanja na svetovnem trgu hrane," je dodal.