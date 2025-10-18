Svetli način
Tujina

Putin bo v Budimpešto moral mimo EU, verjetno prek Srbije

Moskva, 18. 10. 2025 13.57 | Posodobljeno pred 45 minutami

Zaradi sankcij Evropske unije in zaprtja zračnega prostora za ruska letala bo moral ruski predsednik Vladimir Putin ubrati daljšo pot, da bi prispel na načrtovano srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Budimpešti. Po neuradnih informacijah bo moral leteti prek Turčije in Srbije, najverjetneje po tako imenovanem turško-srbskem koridorju.

Madžarski premier Viktor Orban je v četrtek na družbenem omrežju X sporočil, da bo Budimpešta gostila zgodovinski mirovni vrh med ZDA in Rusijo.

"Načrtovano srečanje med ameriškim in ruskim predsednikom je odlična novica za miroljubne ljudi sveta. Pripravljeni smo," je zapisal in dodal, da je že opravil telefonski pogovor s predsednikom Donaldom Trumpom glede priprav na vrh.

Trump je kasneje potrdil, da sta s Putinom imela dolg in produktiven telefonski klic, v katerem sta, kot je dejal, dosegla velik napredek in se dogovorila za srečanje v madžarski prestolnici.

Zaradi sankcij EU, uvedenih po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022, je ruskim vladnim letalom, vključno s predsedniškim, prepovedano leteti nad večino držav članic Unije. To pomeni, da Putin ne more uporabiti najkrajše, približno 1500 kilometrov dolge poti iz Moskve neposredno v Budimpešto.

Po ocenah portala Air Live bi moral njegov let mimo turškega in srbskega zračnega prostora meriti okoli 5000 kilometrov, kar bi podaljšalo potovanje za približno tri ure. Let bo zato zahteval natančno usklajevanje s turško in srbsko kontrolo zračnega prometa ter skrbno načrtovanje v primeru vremenskih ali diplomatskih zapletov.

Od leta 2022 so ruski visoki uradniki večkrat morali uporabiti obvozne poti prek Srednje Azije, Irana ali Balkana. Junija 2023 je na primer zunanji minister Sergej Lavrov moral leteti celo prek Irana in Severne Afrike, da je prispel na srečanje skupine BRICS v Južno Afriko.

Madžarska, čeprav članica EU in Nata, ostaja ena redkih držav v Uniji, ki ohranja odprt dialog z Moskvo. To srečanje bi bilo zato izjemno pomembno tudi politično – Budimpešta bi postala prizorišče prvega neposrednega srečanja med Trumpom in Putinom po začetku vojne v Ukrajini.

Uradnega načrta leta iz Kremlja še niso objavili, vendar se zdi, da je turško-srbski zračni koridor trenutno najbolj verjetna in praktična pot, po kateri bo ruski predsednik prispel na Madžarsko.

