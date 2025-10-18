Putin bo v Budimpešto moral mimo EU, verjetno prek Srbije

Madžarski premier Viktor Orban je v četrtek na družbenem omrežju X sporočil, da bo Budimpešta gostila zgodovinski mirovni vrh med ZDA in Rusijo.

"Načrtovano srečanje med ameriškim in ruskim predsednikom je odlična novica za miroljubne ljudi sveta. Pripravljeni smo," je zapisal in dodal, da je že opravil telefonski pogovor s predsednikom Donaldom Trumpom glede priprav na vrh.

Trump je kasneje potrdil, da sta s Putinom imela dolg in produktiven telefonski klic, v katerem sta, kot je dejal, dosegla velik napredek in se dogovorila za srečanje v madžarski prestolnici.