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'Putin bo verjetno umrl na oblasti, vojna se pred tem ne bo končala'

Moskva, 15. 10. 2026 16.23 pred 1 uro 3 min branja 33

Avtor:
N.Š.
Vladimir Putin na obisku v Indiji

Ruski opozicijski politik in nekdanji naftni tajkun Mihail Hodorkovski ne verjame, da bi se vojna v Ukrajini lahko končala, dokler bo na oblasti Vladimir Putin. Prepričan je, da bo ruski predsednik zelo verjetno ostal v Kremlju do smrti, vendar zavrača opozorila, da bi ga lahko nasledil še nevarnejši voditelj. Nasprotno, meni, da je Putin že pripravljen izkoristiti vse možnosti za zaostrovanje konflikta z Evropo. Po njegovem odhodu sicer ne pričakuje demokratične Rusije, vendar bi lahko država postala manj represivna, odnosi z Zahodom pa manj konfliktni.

"Bo Putin umrl na položaju? Zelo verjetno," je na srečanju z novinarji v Berlinu dejal Mihail Hodorkovski, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Nekdanji naftni milijarder, ki je zaradi spora s Kremljem deset let preživel v zaporu, je prepričan, da dokler bo Putin vodil Rusijo, ni mogoče pričakovati trajnega konca vojne v Ukrajini niti širšega konflikta med Moskvo in Evropo.

Po njegovi oceni je najbolj optimističen realističen scenarij zamrznitev vojne oziroma omejena umiritev napetosti. To bi lahko pomenilo zmanjšanje intenzivnosti spopadov, ne pa tudi odprave vzrokov konflikta.

Hodorkovski meni, da Putin zaostrovanje odnosov z Zahodom uporablja kot instrument za doseganje svojih političnih ciljev in utrjevanje oblasti. poroča Fokus. 

"Ne pričakujem, da bo po njem prišlo kaj hujšega"

Hodorkovski se ne strinja s pogosto izraženimi pomisleki, da bi Putina lahko nasledil še bolj radikalen in nepredvidljiv voditelj. "Ne pričakujem, da bo po njem prišlo kaj hujšega," je dejal na dogodku Liberale Moderne v Berlinu.

Po njegovih besedah bo Putin sam izkoristil vse možnosti za zaostrovanje razmer, če bo presodil, da mu to koristi. "Vse, kar je mogoče še poslabšati, bo Putin izkoristill," je ocenil.

To ne pomeni, da Hodorkovski pričakuje miren ali demokratičen prehod oblasti. Nasprotno, opozarja, da bo moral Putinov naslednik najprej utrditi svoj položaj znotraj ruskega političnega in varnostnega sistema. Toda prav ta proces bi lahko po njegovem zmanjšal pripravljenost novega vodstva na nadaljnje zaostrovanje konflikta z Evropo. Hodorkovski meni, da bo Putin do konca svoje vladavine že izkoristil velik del možnosti za stopnjevanje napetosti, njegov naslednik pa bo moral več pozornosti nameniti notranjim razmeram in utrjevanju oblasti.

Mihail Hordokovski
Mihail Hordokovski
FOTO: 24ur.com

Rusija po Putinu: Ne demokracija, ampak manj represije?

Hodorkovski ne napoveduje, da bo Rusija po Putinovem odhodu postala demokracija po zahodnem vzoru. Pričakuje pa, da bi se lahko spremenilo razmerje moči znotraj države.

Putin je v času svoje vladavine oblast močno skoncentriral v predsedniškem uradu, medtem ko so druge državne institucije izgubile velik del dejanske politične samostojnosti. Po njegovem odhodu bi lahko več vpliva ponovno pridobili ruski varnostni svet, parlament in regionalne oblasti. Takšen razvoj ne bi nujno pomenil demokratizacije, bi pa lahko omejil koncentracijo oblasti v rokah enega človeka.

Hodorkovski ocenjuje, da bi bilo življenje za ruske državljane v takšnih razmerah občutno lažje, tudi če bi država ostala avtoritarna.

Deset let v zaporu zaradi spora s Kremljem

63-letni Mihail Hodorkovski je bil nekoč eden najbogatejših ljudi v Rusiji. Kot vodja naftnega koncerna Jukos je v devetdesetih letih postal eden najvplivnejših ruskih poslovnežev. Njegov položaj se je začel spreminjati, ko je vse bolj odkrito kritiziral Putina in podpiral opozicijske politične skupine.

Leta 2003 so ga ruske oblasti aretirale, pozneje pa je bil obsojen zaradi gospodarskih kaznivih dejanj.

Hodorkovski in njegovi podporniki so postopke označevali za politično motivirane, medtem ko so ruske oblasti vztrajale, da gre za kazenski pregon gospodarskega kriminala. V zaporu je preživel približno deset let, dokler ga Putin leta 2013 ni pomilostil.

Po izpustitvi je zapustil Rusijo in v tujini nadaljeval politično delovanje. Danes velja za enega pomembnejših glasov ruske opozicije v izgnanstvu, čeprav je ta politično razdrobljena in nima enotnega vodstva.

Poglavja:
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KOMENTARJI33

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modrook
15. 10. 2026 17.37
zgleda da Yandex spet nekako obratuje... sami ruski boti tu.... @moderator... a boš kej ukrepal?
Odgovori
0 0
metaloh
15. 10. 2026 17.34
Rusija je mrtva , z Putlerjem ali brez !!
Odgovori
+0
1 1
Stojadina-sportiva
15. 10. 2026 17.37
Ti že veš...
Odgovori
0 0
za bojši jutri
15. 10. 2026 17.33
Naj Putinu Bog nakloni dobrega zdravja in vladanja še mnoga leta.
Odgovori
+0
2 2
kakorkoliže
15. 10. 2026 17.31
Ne mine dan brez anti ruske propagande.
Odgovori
+1
2 1
modrook
15. 10. 2026 17.34
še premalo je je
Odgovori
+1
1 0
Holy50
15. 10. 2026 17.28
Zna biti, da tisti, ki skrajša to dobo dobi Nobelovo nagrado za mir. Trump se že zanima. Bo vse zaigral.
Odgovori
+2
2 0
slayer2
15. 10. 2026 17.17
😂😂😂
Odgovori
-1
1 2
PIKAPOLONICA1994
15. 10. 2026 17.06
Tudi naš JJ želi biti dosmrtni PM....in kaj potem, vsaka želja se mu tudi ne uresniči
Odgovori
+1
7 6
2mt8
15. 10. 2026 17.12
Primerjat JJ s Putinom je kot bi primerjal pipec s katjušo.
Odgovori
+9
10 1
BrezPitt
15. 10. 2026 17.18
Je kar na mestu primerjava. Ker večna želja JJ je vladati na takšen način vendar na srečo imamo v Sloveniji kar nekaj varovalk, da do tega ne pride.
Odgovori
+1
5 4
kdoto
15. 10. 2026 17.22
Prov brithn nis ti Ane?
Odgovori
+2
3 1
modrook
15. 10. 2026 17.35
kučko pa svoje avatarje pošilja v prvo linijo
Odgovori
0 0
PIKAPOLONICA1994
15. 10. 2026 17.06
Koga skrbi Putin....dajte no...
Odgovori
+5
10 5
alicante1234
15. 10. 2026 17.05
Kako je lepo napisano, da je Mihail v sporu z Kremljem 😂 nič pa o goljufijah, pranju denarja, davčnih utajah in izčrpavanju podjetij... Normalno da nekateri ne marajo Putina, ker je naredil red v državi.
Odgovori
+9
14 5
kdoto
15. 10. 2026 17.23
Aha red je zate, da ljudje padajo čez okno? J's bi tut tebe v red spravil
Odgovori
-2
0 2
300 let do specialista
15. 10. 2026 17.03
Zdrav naj bo.
Odgovori
+10
15 5
Realist46
15. 10. 2026 17.01
Da bo do smrti predsednik ni nič novega
Odgovori
+9
9 0
Dr. Novšek
15. 10. 2026 17.01
ampak JAZ bom živel VEČNO!
Odgovori
+0
2 2
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
15. 10. 2026 16.59
Problem ni Putin. Problem so eu psihotoki, ki so skupaj z zda preko ukrajine sprožili konflikt. Sedaj pa se ne vejo vn iz d**** potegnit.
Odgovori
+19
23 4
Nace Štremljasti
15. 10. 2026 17.00
res je tako
Odgovori
+13
16 3
ares2
15. 10. 2026 16.56
Un tam čez je bolj zaj... On se vtika v vse kontinente. Ta ima pa sosedske probleme, čeprav, brezveze.
Odgovori
+4
9 5
bandit1
15. 10. 2026 16.52
Vlado še na dolga leta, ker bodo jastrebi za teboj vse zradirali. Ti jih lahko edini držiš nazaj.
Odgovori
+12
16 4
alicante1234
15. 10. 2026 16.52
Kaj? Putin je tisti, kateremu poslanci ruske Dume in generali očitajo da je preveč ohlapen in zadržan glede vojaških udarov po Ukrajini. Kdo misli da bo njegov naslednik bolj prizanesljiv se moti, brez Putina bi že zdavnaj bili v 3. svetovni vojni.
Odgovori
+14
17 3
Človek2024
15. 10. 2026 16.50
Ukrajina se bori za svojo svobodo in bo na koncu neizogibno zmagala.
Odgovori
-12
9 21
Nace Štremljasti
15. 10. 2026 17.01
malo morgen
Odgovori
+8
13 5
MESE?AR
15. 10. 2026 17.04
Kaj jo je kdo napadel ali okupiral ???
Odgovori
-5
2 7
pinč pančev
15. 10. 2026 16.46
Kerga pa čaka?že učer bi blo prepozn
Odgovori
-3
6 9
Dr. Janez
15. 10. 2026 16.45
Če se z oblasti odstrani zelenega palčka, bo vojne konec v tednu dni.
Odgovori
+15
23 8
_endrug
15. 10. 2026 16.41
A bo vsaj kmalu umrl?
Odgovori
+6
13 7
patroljub
15. 10. 2026 16.44
Bo kmalu, takoj za trumpom
Odgovori
+12
12 0
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