Putin svoj 74. rojstni dan praznoval z nekdanjim nemškim kanclerjem

"Včeraj zjutraj je gospod Putin iz medijev izvedel, da je Gerhard Schröder poslovno v Moskvi. Predsednik je svojega starega prijatelja povabil, naj se mu pridruži," so na omrežju Telegram sporočili v Kremlju. Objavili so tudi fotografije, na katerih se nekdanji kancler Gerhard Schröder in ruski predsednik Vladimir Putin, ki je v sredo praznoval 74. rojstni dan, rokujeta.

Po navedbah portala Deutsche Welle je Putin Schröderja povabil k sebi domov.

Namestnik nemškega vladnega tiskovnega predstavnika Steffen Meyer je danes v izjavi dejal, da je izključno Putin odgovoren za vojno v Ukrajini in da njegovi ukazi vsakodnevno povzročajo "neizmerno trpljenje, civilne žrtve, razdirajo družine, smrt in poškodbe".

"V luči tega se kanclerju (Merzu) zdi naravnost nemoralno, da gospod Schröder na takšen dan praznuje z gospodom Putinom," je dodal Meyer.