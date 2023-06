'Putin je ustvaril skupino Wagner in ta ga je zabodla v hrbet'

Prvič v več kot 20-letni vladavini predsednika Vladimirja Putina se je ta konec tedna zdelo, da je njegova moč na nitki. Čeprav so se Wagnerjeve sile, ki so se zgrnile v Moskvo, umaknile, bo Putin težko ustvaril podobo človeka, ki ima popoln nadzor, kot ga je imel nekoč. To bi lahko pripravilo teren za nadaljnje izzive njegovi vladavini doma in oslabilo rusko moč v vojni v Ukrajini.

Rusija je konec tedna doživela grožnjo oboroženega upora, ko so plačanci skupine Wagner korakali proti Moskvi, predsednik Vladimir Putin pa je obljubil maščevanje – preden se je zdelo, da je nenadni dogovor krizo odpravil tako hitro, kot se je pojavila, poroča CNN. Zdi se, da se je neposredna nevarnost prelivanja krvi razblinila, vendar ostaja veliko negotovega; strokovnjaki opozarjajo, da bo redka vstaja še vedno imela posledice. Putin se mora zdaj spoprijeti s posledicami najresnejšega izziva za njegovo vladanje, odkar je pred več kot 20 leti prišel na oblast.

icon-expand Jevgenij Prigožin v Bahmutu FOTO: Profimedia

Usoda vodje Wagnerja Jevgenija Prigožina, ki je vodil provokativni pohod in zavzetje mest, ostaja nejasna. Običajno odkritosrčni oligarh je molčal o dogovoru, ki ga je sklenil z Minskom in po katerem naj bi ga poslali v Belorusijo, njegove enote pa bi prevzela ruska vojska. Niti Kremelj niti beloruski uradniki ne navajajo, kje se Prigožin trenutno nahaja. Franak Viačorka, glavni politični svetovalec vodje beloruske opozicije Svetlane Tihanovske, je za Al Jazeero povedal, da Prigožin verjetno ne bo dolgo ostal v Belorusiji. "Mislim, da je bila to rešitev, ki je zadovoljila tako Putina kot Prigožina. Po eni strani Putin ni želel ubiti Prigožina, ker je pomemben, potreben za boj v Ukrajini, po drugi strani pa ga Putin tudi ni želel pustiti, da bi odšel in ostal ter počel, kar počne," je dejal Viačorka. "Težava je v tem, da Prigožin ne bo dolgo ostal v Belorusiji. To ni njegova sanjska destinacija, kjer bi si želel ustvariti pokojnino in posel, zato menim, da je to le začasna rešitev in da se bo saga nadaljevala." Kakšni so odzivi svetovnih voditeljev? Ne samo v Rusiji, ta nenadni upor je sprožil veliko vprašanj tudi drugod po svetu. Kot pričakovano, je Putin dobil podporo enako mislečih voditeljev. Uradniki Severne Koreje so dejali, da v celoti podpirajo Rusijo pri reševanju upora, so poročali državni mediji. Na srečanju z ruskim veleposlanikom v Pjongjangu Aleksandrom Macegoro je severnokorejski zunanji minister Im Čon Il "izrazil trdno prepričanje, da bo nedavni oboroženi upor v Rusiji uspešno zatrt", je sporočila uradna Korejska centralna tiskovna agencija (KCNA). Gre za zadnje sporočilo podpore Pjongjanga Moskvi od začetka vojne v Ukrajini, ki jo je Severna Koreja označila za "posredniško vojno" ZDA za uničenje Rusije.

icon-expand Ruski predsednik Vladimir Putin nagovarja narod, potem ko je Jevgenij Prigožin, lastnik vojaškega podjetja Wagner Group, pozval k oboroženemu uporu in s svojimi vojaki dosegel južno mesto Rostov na Donu. FOTO: AP

Zaostajala ni niti Kitajska. V svojih prvih uradnih pripombah o kratkotrajni oboroženi vstaji pravijo, da podpirajo Rusijo pri "zaščiti nacionalne stabilnosti". "Kitajska kot prijateljska soseda in celovita strateška partnerica v novem obdobju podpira Rusijo pri zaščiti nacionalne stabilnosti ter doseganju razvoja in blaginje," je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo in dodalo, da je to vprašanje "notranja zadeva" Rusije. Z Zahoda pa prihaja povsem nasprotno. "Wagner je ustvaril Putin in ga je zabodel v hrbet," je za Al Jazeero povedal Radoslaw Sikorski, nekdanji poljski zunanji minister, ki je tudi član Evropskega parlamenta. "Prigožin je naredil osupljivo drzno potezo. Mislim, da je moral računati na nekaj prestopov iz varnostne službe in vojske, ki se niso zgodili; dobil je le pasivnost, nevtralnost," je dejal Sikorski. "In moral je videti, da se pripravljajo nekatere enote za obrambo Moskve, kar je moralo pretehtati pri njegovi odločitvi, da se ustavi. Predsednik Putin je ves čas govoril, da je Zahod degeneriran in da bo razpadel ter da bo izgubil živce in voljo za podporo Ukrajini; no, videti je, da Rusija ni tako trdna, kot nas je poskušal prepričati."

Republikanski predstavnik Don Bacon, nekdanji general ameriških zračnih sil, ki je član odbora za oborožene sile predstavniškega doma, je za NBC News dejal, da bi lahko nemiri ob koncu tedna Rusijo oslabili za več let, in upor označil za koristnega za sosednje države, vključno s Finsko, Estonijo, Latvijo, Litvo in Poljsko. "Drugače bi bilo, če bi Putin želel biti miroljuben sosed. Vendar ni," je dejal Bacon. Predsednik odbora predstavniškega doma za obveščevalne dejavnosti Mike Turner je dejal, da bi lahko Putinovo prihodnje delovanje v Ukrajini zavirala Prigožinova trditev, da utemeljitev za napad na Ukrajino temelji na lažeh, ki si jih je izmislilo rusko vrhovno vodstvo. "Z odpravo same predpostavke bo Putinu veliko težje, da bi se še naprej obračal na rusko ljudstvo in govoril: 'Še naprej moramo pošiljati ljudi v smrt'," je dejal Turner v oddaji Face the Nation na televiziji CBS. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pojasnil, da je upor plačanske skupine Wagner proti Putinu razkril "delitve" v ruskem vodstvu. Opuščeni pohod na Moskvo "kaže na delitve, ki obstajajo v ruskem taboru, in na krhkost tako vojaških kot pomožnih sil", je Macron povedal za časnik Provence ter dodal, da se "razmere še vedno razvijajo" in da "spremlja dogodke iz ure v uro".