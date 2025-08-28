Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Putin in Kim potujeta v Peking, na parado povabljen tudi Vučić

Peking, 28. 08. 2025 09.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
42

Vojaške parade, ki se bo odvila prihodnji teden v Pekingu, se bosta udeležila tudi ruski predsednik Vladimir Putin in severnokorejski predsednik Kim Džong Un. Med 26 povabljenimi tujimi državniki ni nobenega zahodnega voditelja, z izjemo slovaškega premierja Roberta Fica.

Na Kitajskem se bo 3. septembra odvila vojaška parada ob Dnevu zmage, na kateri bodo voditelji Rusije, Severne Koreje in Kitajske drug drugemu izrazili podporo v luči zahodnih sankcij, poroča Reuters. 

Rusija, ki jo Peking šteje za svojo strateško partnerico, se po invaziji na Ukrajino leta 2022 sooča s številnimi sankcijami, Vladimir Putin, za katerim je Mednarodno kazensko sodišče razpisalo nalog za aretacijo, pa je Kitajsko nazadnje obiskal lani. 

Severna Koreja je medtem že vse od leta 2006 pod sankcijami Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi razvoja jedrskega orožja in balističnih raket. Kim Džong Un je Kitajsko nazadnje obiskal januarja 2019. 

Vladimir Putin in Kim Džong Un.
Vladimir Putin in Kim Džong Un. FOTO: AP

Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da se bo parade ob obletnici predaje Japonske med drugo svetovno vojno udeležilo 26 tujih državnikov, med njimi pa ne bo nobenega zahodnega voditelja, razen Roberta Fica, premierja Slovaške. 

Med povabljenimi so tudi beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, iranski predsednik Masoud Pezashkian, indonezijski predsednik Prabowo Subianto in denimo srbski predsednik Aleksandar Vučić

Na paradi, ki bo ena največjih na Kitajskem v zadnjih letih, bodo Kitajci predstavili svojo najsodobnejšo opremo, med drugim nove lovce, sisteme protiraketne obrambe in hiperzvočno orožje, še poroča Reuters. 

kitajska vojaška parada
Naslednji članek

Priprli hrvaškega vojaškega pilota in njegovo dekle, ker naj bi vohunila za Srbijo

Naslednji članek

Čez dan do 31 stopinj Celzija, v petek močni nalivi

KOMENTARJI (42)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
28. 08. 2025 10.59
+2
Robi pa Tina sta povabljena?
ODGOVORI
2 0
razumi če lahko
28. 08. 2025 11.01
In Janković
ODGOVORI
0 0
DEBELA OLIVA
28. 08. 2025 10.57
+1
Robi pa v jok ... njega so pozabili povabit .. kakšna krivica je ziher Jajo kriv
ODGOVORI
1 0
McLeonarDos
28. 08. 2025 10.56
Evropa je v pos KORONSKEM sindromu, lelele... Pa pravjo da je virus kitajski
ODGOVORI
0 0
McLeonarDos
28. 08. 2025 10.57
Še dober da ni virus ameriški
ODGOVORI
0 0
Yon Dan
28. 08. 2025 10.55
+1
Kdo bi vabil satanisti.ne-globalistične prodance globoki državi iz EU, kjer so praktično vsi in od drugod.
ODGOVORI
1 0
2mt8
28. 08. 2025 10.54
Tudi Milan, Danilo, Zoran in Karel bi lahko prišli.
ODGOVORI
0 0
kr en33
28. 08. 2025 10.50
+2
to mednarodno sodisce je en vic... verjetno samo za balkance..
ODGOVORI
2 0
aljoteam
28. 08. 2025 10.44
+0
Japonskega predstavnika ne bo, torej predstavnika države, ki je izvajala masovne pokole na Kitajskem?
ODGOVORI
3 3
Rudar
28. 08. 2025 10.44
+3
Zdej dopoldan je zgleda ZOV dežuren.
ODGOVORI
3 0
Rains
28. 08. 2025 10.43
+1
Vsi svetovni negativci na enem mestu.
ODGOVORI
4 3
wsharky
28. 08. 2025 10.41
+3
Robi žal ne more, ker bo na medenih tednih
ODGOVORI
3 0
2mt8
28. 08. 2025 10.41
+1
Kitajska je še edino upanje svetovnega komunizma, Rusija je že zmatrana 🤣🤣🤣
ODGOVORI
2 1
Razmisljajoc
28. 08. 2025 10.24
-2
Tako se dela , zahodu in NATO je potrebno malo pristrici krila .....zivimo v hladni vojni ze dve , tri generacije in kot kaze bomo se naprej ......................mir zal zagotavlja samo ravnotezje sil in nic druega ..................
ODGOVORI
6 8
Rains
28. 08. 2025 10.29
-1
Pa ti si res ovca. Ravnotežje sil ravno prinaša vojne. A ti ne vidiš tega?
ODGOVORI
6 7
devote
28. 08. 2025 11.01
res ne vem zakaj se amerika ne podredi in bi bil ljubi mir na svetu.
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
28. 08. 2025 10.13
+1
Kakšna beda zahod jih poje
ODGOVORI
10 9
Z O V
28. 08. 2025 10.16
-3
Zahod nima za burek, komaj za pašteto zbira...
ODGOVORI
8 11
Z O V
28. 08. 2025 10.24
-2
550 milijard € za ukrajino, EU je na poti v bankrot...
ODGOVORI
6 8
Rudar
28. 08. 2025 10.35
+4
Pole res dobro, da niste v EU.
ODGOVORI
5 1
kr en33
28. 08. 2025 10.51
... pa se ta denar in orozje jim ne pomaga..
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
28. 08. 2025 10.53
+1
Dnarja je dost....ne se sekirat. 550 milijard ni nic. Pa ukrajinci...niso toliko dobili....cifra je prenapihnjena. Zahod pa baje propada že od 70ih let dalje...vsaj tko ao vodkarji skoz govorili. Uglavnem zeeeeeh.
ODGOVORI
1 0
Glotar
28. 08. 2025 10.13
+3
težki pacienti...
ODGOVORI
10 7
Midelamodrugace
28. 08. 2025 10.12
-4
A se tam kim ne zna normalno oblečt??
ODGOVORI
4 8
Majzelj
28. 08. 2025 10.12
+1
A Musarjeva tudi pride? Če ne pa vsaj Fajonova.... jedrna Evropa
ODGOVORI
5 4
modelx
28. 08. 2025 10.12
+5
kitajska je 2 po številu žrtev v drugi vojni. nihče ne govori o surovosti japoncev v tistem času. njihova surovost prekaša nemško.
ODGOVORI
7 2
Z O V
28. 08. 2025 10.10
+5
Hvala Bogu, da Srbija ni v EU 🤣🤣🤣
ODGOVORI
11 6
Rudar
28. 08. 2025 10.18
+5
No, pa se le strinjava enkrat.
ODGOVORI
9 4
Z O V
28. 08. 2025 10.23
-6
Ti se sam sabo ne strinjaš...
ODGOVORI
4 10
Rudar
28. 08. 2025 10.07
+2
Spez bodo zboleli.
ODGOVORI
5 3
borjac
28. 08. 2025 10.07
+0
"Na paradi, ki bo ena največjih na Kitajskem v zadnjih letih, bodo Kitajci predstavili svojo najsodobnejšo opremo, med drugim nove lovce, sisteme protiraketne obrambe in hiperzvočno orožje, še poroča Reuters. " in kompletni Zahod z ZDA na čelu , ki se pospešeno oborožuje, bo ostal ODPRTIH UST ........
ODGOVORI
7 7
Rudar
28. 08. 2025 10.08
+2
Ja borjač, ker nič od naštetega zahod nima, ne?
ODGOVORI
7 5
Z O V
28. 08. 2025 10.09
-2
Nima hipersoničnih raket in podvodnih dronov...
ODGOVORI
4 6
Animal_Pump
28. 08. 2025 10.55
O ima ima...in tudi obrambo proti tem super raketam, ki so samo reklama in nic drugega.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163