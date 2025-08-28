Putin in Kim potujeta v Peking, na parado povabljen tudi Vučić

Na Kitajskem se bo 3. septembra odvila vojaška parada ob Dnevu zmage, na kateri bodo voditelji Rusije, Severne Koreje in Kitajske drug drugemu izrazili podporo v luči zahodnih sankcij, poroča Reuters.

Rusija, ki jo Peking šteje za svojo strateško partnerico, se po invaziji na Ukrajino leta 2022 sooča s številnimi sankcijami, Vladimir Putin, za katerim je Mednarodno kazensko sodišče razpisalo nalog za aretacijo, pa je Kitajsko nazadnje obiskal lani.

Severna Koreja je medtem že vse od leta 2006 pod sankcijami Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi razvoja jedrskega orožja in balističnih raket. Kim Džong Un je Kitajsko nazadnje obiskal januarja 2019.