Putin in Kim potujeta v Peking, na parado povabljen tudi Vučić

Na Kitajskem se bo 3. septembra odvila vojaška parada ob Dnevu zmage, na kateri bodo voditelji Rusije, Severne Koreje in Kitajske drug drugemu izrazili podporo v luči zahodnih sankcij, poroča Reuters.
Rusija, ki jo Peking šteje za svojo strateško partnerico, se po invaziji na Ukrajino leta 2022 sooča s številnimi sankcijami, Vladimir Putin, za katerim je Mednarodno kazensko sodišče razpisalo nalog za aretacijo, pa je Kitajsko nazadnje obiskal lani.
Severna Koreja je medtem že vse od leta 2006 pod sankcijami Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi razvoja jedrskega orožja in balističnih raket. Kim Džong Un je Kitajsko nazadnje obiskal januarja 2019.
Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da se bo parade ob obletnici predaje Japonske med drugo svetovno vojno udeležilo 26 tujih državnikov, med njimi pa ne bo nobenega zahodnega voditelja, razen Roberta Fica, premierja Slovaške.
Med povabljenimi so tudi beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, iranski predsednik Masoud Pezashkian, indonezijski predsednik Prabowo Subianto in denimo srbski predsednik Aleksandar Vučić.
Na paradi, ki bo ena največjih na Kitajskem v zadnjih letih, bodo Kitajci predstavili svojo najsodobnejšo opremo, med drugim nove lovce, sisteme protiraketne obrambe in hiperzvočno orožje, še poroča Reuters.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.