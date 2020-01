Putin in Merklova prepričana v izgradnjo plinovoda Severni tok 2

Tudi Angela Merkel je prepričana, da bo plinovod mogoče zgraditi kljub ameriškim sankcijam in posledičnim zamudam.

'Gre samo za roke'

Tudi Angela Merkel je prepričana, da bo plinovod mogoče zgraditi kljub ameriškim sankcijam in posledičnim zamudam. Ponovila je, da so tovrstne "ekstrateritorialne" sankcije neprimerne in da prav zato Nemčija še naprej podpira ta projekt. Putin pa je dejal, da lahko Rusija plinovod konča tudi brez tujih partnerjev."Gre samo za roke," je dodal.

Putin je podprl tudi nemško idejo o pripravi mednarodne konference o Libiji v Berlinu. Kot je dejal, je ideja prišla ob pravem času, na konferenci pa bi morali zagotoviti udeležbo držav, ki so dejansko odločene pomagati pri rešitvi krize v Libiji, tako da bi prinesla konkretne rezultate. Ob tem je kot izjemnega pomena izpostavil, da bi se o odločitvah pred tem pogajali z libijsko stranjo.

Putin je dodal, da sta se z Merklovo strinjala, da dogovori iz Minska glede reševanja krize v Ukrajini nimajo alternative. Po njegovih besedah sta se tudi strinjala, da je mogoče sirski konflikt končno rešiti samo s političnimi sredstvi v skladu z resolucijo VS ZN 2254.