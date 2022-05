Putin in parkinsonova bolezen: kaj o tem pravijo zdravniki?

Potem ko je Kremelj prejšnji konec tedna objavil 12-minutni videoposnetek srečanja ruskega predsednika Vladimirja Putina in obrambnega ministra Sergeja Šojgua, na katerem oba izgledata precej slabo, so se spet pojavila ugibanja o Putinovem zdravstvenem stanju. Medtem ko so nekateri prepričani, da ima parkinsonovo bolezen, drugi omenjajo raka ščitnice. Zaprta Rusija je vzrok, da so špekulacije neizogibne. Kaj pa menijo zdravniki?

Od ameriškega senatorja Marca Rubia, do univerzitetnih profesorjev in političnih analitikov ter tabloidov … zdi se, da imajo mnogi veliko povedati o zdravstvenem stanju ruskega predsednika Vladimirja Putina. Toda v navalu člankov in diskurzov, kjer ugibajo, ali ima Putin, ki vodi rusko invazijo na Ukrajino, parkinsonovo bolezen ali raka ščitnice, vedno manjka pomemben glas – mnenje medicinskih strokovnjakov. Pred kratkim je Kremelj objavil 12-minutni videoposnetek Putinovega srečanja z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem. Ruski predsednik je bil ves čas zgrbljen, z desno roko je trdno držal rob mize in nestrpno tapkal z nogo ob tla. Njegov obraz je bil vidno otekel.

Na družbenih omrežjih so se razplamtela številna mnenja o tem, marsikdo - vključno z nekdanjo poslanko britanske konzervativne stranke Louise Mensch na Twitterju - je sklepal, da je vzrok za to parkinsonova bolezen. Enako so poročali tudi številni britanski tabloidi. Članki so vsebovali mnenja profesorja strateških komunikacij, političnih analitikov in profesorja govorice telesa. Nobenih zdravnikov. To verjetno ni naključje. "Pravi nevrologi česa takšnega verjetno ne bodo komentirali, saj se držijo načela, da nikoli ne komentirajo zdravstvenega stanja ljudi, ki niso njihovi pacienti," je za Deutsche Welle povedal John Hardy, nevrogenetik z britanskega inštituta za raziskovanje demence. Ob poudarku, da je nevrogenetik in ne nevrolog, je Hardy javno delil svoje mnenje o Putinovem stanju kot nekdo, ki je veliko preučeval možganske bolezni. "Po mojem mnenju ni znakov parkinsonizma. Res da ni bil videti dobro ... vendar ne gre za parkinsonovo bolezen," je ocenil. Tudi Ray Chadhuri, nevrolog z univerze v Londonu, se strinja. "Če pogledam ta kratek posnetek, ne najdem nobenega dokaza, da bi lahko govoril o parkinsonizmu pri Putinu," je dejal za DW. "Parkinsonovo bolezen in parkinsonizem je izjemno težko diagnosticirati in ju je mogoče ugotoviti le osebno, s temeljitim nevrološkim pregledom. Napihnjenost obraza ali tresenje je lahko posledica številnih razlogov in tudi tresenja pri njem nisem opazil," je še dodal. Tudi Caroline Rassell, direktorica Parkinsonove bolezni Združenega kraljestva, se strinja z njima. Parkinsonova bolezen je po njenih besedah zapleteno stanje z več kot 40 simptomi, od fizičnih do duševnih, zato je ni mogoče diagnosticirati prek 12-minutnega videoposnetka. "Na vsakogar vpliva drugače. Brez dokončnega diagnostičnega testa je to nekaj, kar je mogoče potrditi šele po pregledu pri nevrologu ali specialistu. Mediji in spletna ugibanja pri tem niso v nobeno pomoč," je opozorila.

icon-expand Vsi Putinovi sestanki potekajo za groteskno dolgo mizo. FOTO: AP

Zaprta Rusija je vzrok, da so špekulacije neizogibne Nič nenavadnega ni, da ljudje špekulirajo o zdravstvenih razmerah najmočnejših svetovnih voditeljev. Mediji so obširno poročali tudi o nekdanjem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, ki je bil leta 2020 pozitiven na covid-19, pa o epizodah tresenja nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel leta 2019 in o operaciji debelega črevesa papeža Frančiška lani poleti. Kremelj že vrsto let skriva informacije o Putinovem zdravstvenem stanju, kar je novinarje in politologe še dodatno spodbudilo, da analizirajo vsak njegov korak, da bi odkrili kakršne koli znake šibkosti ali bolezni. Govorice, ki trdijo, da ima Putin raka ščitnice, resne težave s hrbtom in celo psihozo, so postale del rednega diskurza, ki obkroža ruskega predsednika. To se je še poslabšalo med pandemijo covida-19, ko se je Putin odločil za popolno izolacijo, se na konferencah ni želel približati drugim svetovnim voditeljem, od tistih, s katerimi se je srečal, pa je zahteval, da se pred tem izolirajo in večkrat testirajo.